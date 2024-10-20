Будьте осторожны. Как Луна повлияет на этот день и на когда планировать важные дела

Что следует учесть в первой половине суток

"20 октября с 12:19 до 13:58 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувство, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в королевском градусе Близнецов", - рассказала астролог.

Планеты и светила, попадающие под действие мощной положительной энергии королевских градусов, способны влиять на людей. Такие градусы дают возможность реализоваться, обрести счастье, успех, удовольствие. Также они дают оптимизм, радость, чудеса.

"Этот градус в Близнецах считается изысканным, аристократическим. Обещающим обретение богатства без расходования особых усилий. Он помогает в овладении как материальными, так и духовными ценностями. Способствует достижению успеха в любых делах, управляет контактами, коммуникабельностью, проницательностью, проницательностью, умственной активностью, интеллектуальными процессами, ментальной живостью", - объяснила Соловьева.

Кроме того, такой градус приносит счастье в любой деловой сфере. Особенно он влияет на успех различных обществ, ассоциаций, альянсов, объединений, основой которых является коллегиальная деятельность.

Гороскоп на воскресенье (иллюстрация: freeepik.com)

Как Луна повлияет на вторую половину суток

А потом, уже с 19:00 до 20:40, Луна окажется в разрушительном градусе, также в Близнецах. И такой градус приносит испытание на прочность.

"Он притягивает события, которые заставляют страдать, проходить негативные ситуации, которые могут подтолкнуть к разочарованию в жизни, пессимизму, унынию. В Близнецах этот градус символизирует обман, интриги, воровство, хитрость, вероломство, клевета, коварство, наглость, раздор", - рассказала эксперт.

Поэтому она дала следующие советы:

не полагайтесь на тех, кто не стоит доверия

будьте осторожны в выборе друзей

не потакайте себе, участвуя в рискованных предприятиях, по чьей бы инициативе это ни происходило

не ставьте себя в зависимость от окружающих

не подстраивайтесь под других, живя за их счет

не назначайте на этот период (с 19:00 до 20:40) важные дела, связанные со сферой ответственности Луны.

"Если же у человека достаточно мудрости для правильного осознания, он достойно и смиренно проходит все проверки и испытания, то его может ждать хорошая компенсация за стойкость и выдержку", - резюмировала астролог.