Будьте обережні! У цих знаків Зодіаку можуть бути неприємності у жовтні

Телець

Вам варто бути у жовтні уважнішими до своїх почуттів. Ймовірно, ви почуватиметеся не дуже впевнено або відчуєте, що партнер від вас віддаляється. Ваш найкращий союзник у такій ситуації - це спілкування. Не бійтеся висловлювати свої почуття та страхи.

Рак

Середина осені дасть вам глибоке розуміння свого внутрішнього світу. І вам доведеться замислитися над тим, чого ви насправді хочете від стосунків. Можливо, ви зрозумієте, що вам потрібні зміни чи навпаки - ви усвідомлюєте цінність тих стосунків, які є у вас зараз.

Скорпіон

У жовтні вам доведеться переосмислити свої стосунки. Не виключено, що вам знадобиться більше простору або навпаки, ви захочете зближення з вашим партнером. Ті, хто перебуває у пошуку, зіткнутися з несподіваними та глибокими почуттями до когось, хто вже давно поряд.

Козеріг

Найближчим часом ви відчуєте деяку дистанцію з близькою людиною. Не варто лякатися, це тимчасове явище. Вам варто більше спілкуватися з партнером та відкрити йому свої почуття. Відкритість та відвертість стануть ключем до взаєморозуміння та гармонії. А в самотніх Козерогів будуть можливості для нових знайомств і тут найголовніше - не закриватися від світу.