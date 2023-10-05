Будьте осторожны! У этих знаков Зодиака могут быть неприятности в октябре

Телец

Вам стоит быть в октябре внимательнее к своим чувствам. Вероятно, вы будете чувствовать себя не очень уверенно или почувствуете, что партнер от вас отдаляется. Ваш лучший союзник в такой ситуации - это общение. Не бойтесь выражать свои чувства и страхи.

Рак

Середина осени даст вам глубокое понимание своего внутреннего мира. И вам придется задуматься о том, чего вы на самом деле хотите от отношений. Возможно, вы поймете, что вам нужны изменения или же наоборот - вы осознаете ценность тех отношений, которые есть у вас сейчас.

Скорпион

В октябре вам предстоит переосмыслить свои отношения. Не исключено, что вам потребуется больше пространства или наоборот, вы захотите сближения с вашим партнером. Те, кто находится в поиске, столкнуться с неожиданными и глубокими чувствами к кому-то, кто уже давно рядом.

Козерог

В ближайшее время вы ощутите некоторую дистанцию с близким человеком. Не стоит пугаться, это временное явление. Вам стоит больше общаться с партнером и открыть ему свои чувства. Открытость и откровенность станут ключом к взаимопониманию и гармонии. А у одиноких Козерогов будут возможности для новых знакомств и тут самое главное - не закрываться от мира.