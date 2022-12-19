Будьте обережні з такими людьми: 5 небезпечних рис характеру

Чому довіра важлива

"Відносини без довіри - все одно, що автомобіль без бензину. Ви можете залишатися в ньому скільки завгодно, але він нікуди не поїде", - так про довіру висловився Трент Шелтон, відомий психотерапевт.

Не всі люди здатні побудувати довірчі стосунки, на жаль. Зважаючи на різні причини, вони не розуміють, що довіра - це база, на якій будується все інше. Такі люди не зможуть бути вірними комусь, зберігати секрети, співпереживати.

І з такими людьми варто бути обережнішими, бо довіряти цілком і повністю їм не можна. Ваші секрети стануть відомі іншим людям, а у скрутну хвилину ця людина підведе.

Які риси характеру небезпечні

Занадто багато чарівності

Коли людина здається надто милою – це насторожує. І часом передчуття вас не обманюють. У солодкій поведінці майже завжди криється каверза, і рано чи пізно все таємне стає явним.

Вам варто насторожитися, якщо хтось вас постійно засипає компліментами й постійно хвалить, але при цьому нічого про себе не розповідає. Ви все одно зможете дізнатися правду з часом. Але краще підстрахуватися, інакше людина встигне вам нашкодити чи заподіяти біль.

Відсутність навіть натяку на емпатію

Люди, які схильні до зради, майже не вміють щиро співчувати чи співпереживати. У них немає такої "функції" у характері.

Річ у тому, що людина хоча б з краплею емпатії не завдаватиме шкоди або болю іншій людині - вона розумітиме, що її вчинки можуть поранити. Емпатичні люди відчувають все живе довкола, а отже – дбають про те, щоб не образити, принизити, заподіяти біль.

Люди без навичок співпереживання та емпатії не замислюватимуться про те, що вони, користуючись довірою, завдають біль комусь ще. Варто з такими бути особливо обережними.

Нарцисизм

Прекрасні персонажі, які чомусь впевнені, що все у цьому світі крутиться навколо них – чудових та неповторних. Вони милуються собою, своїми вчинками, своїми здобутками та маніпуляціями. Вони люблять себе, пестять і плекають.

За такої всепоглинаючої любові до себе місця для когось ще у них просто не залишається. При цьому нарциси ніколи не визнають своїх помилок. І, якщо ви "припрете" їх до стінки - то вони перевернуть картину так, що винними залишитеся тільки ви.

Вони будуть звинувачувати вас у всьому. І навіть у тому, що ви змусили їх прийняти неправильне рішення, зробити неправильний вибір або зробити поганий вчинок. Класичний приклад – чоловік звинувачує дружину за те, що йому довелося піти на зраду.

Для нарцисів зрадити когось – як води попити. Адже для них найголовніше - вони самі та їхнє величезне Его. Почуття та емоції інших людей їх не цікавлять.

Не вміють зберігати секрети

Існує тип людей, які зберігати секрети абсолютно не вміють. Якщо хтось вам вкрадливим та довірчим голосом повідомляє інформацію про когось іншого і просить нікому не розповідати – дуже точна ознака. І погана. Така людина так само комусь розповідає про вас.

Для них слова та секрети – як гра. Вони не поважають право іншої людини на конфіденційність. І розповісти всьому світу секретну інформацію про вас – вважають не просто нормальним, а й кумедним. І найчастіше на претензії вони кажуть: "Ну, а що такого?"

Річ у тому, що такі люди заради того, щоб опинитися в центрі уваги та заробити дешеву популярність, підуть на все. Тому готові праворуч та ліворуч розповідати особисту інформацію, щоб привернути увагу. І жодних докорів совісті вони не відчувають. Чужий біль чи можливість зруйнувати чиєсь життя – їх зовсім не турбує.

Качає, як маятник

Є люди, яких постійно кидає з однієї крайності в іншу – особливо, коли мова заходить про справді важливі та визначальні речі. Так влаштована їхня природа - вони нерішучі та непостійні. Перші зазвичай губляться і соромляться, якщо потрібно вибрати щось одне з двох. У других - сім п'ятниць на тижні.

Зрозуміти їхнє особисте ставлення до когось чи чогось неможливо. Сьогодні їм подобається одне, завтра – інше. Сьогодні вони лояльні та толерантні, завтра – ситуація змінилася кардинально.

Вірити такому типу людей не рекомендується, щобільше – категорично протипоказано. Немає жодних гарантій, що вони не змінять свою думку на протилежну, а вас залишать у дурнях. Тримайтеся від таких подалі.