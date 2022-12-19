Будьте осторожны с такими людьми: 5 опасных черт характера

Почему доверие важно

"Отношения без доверия - все равно что автомобиль без бензина. Вы можете оставаться в нем сколько угодно, но он никуда не поедет", - так о доверии высказался Трент Шелтон, известный психотерапевт.

Далеко не все люди способны построить доверительные отношения, к сожалению. Ввиду различных причин, они не понимают, что доверие - это база, на которой строится все остальное. Такие люди не смогут быть преданными кому-то, хранить секреты, сопереживать.

И с такими людьми стоит быть осторожнее, так как доверять целиком и полностью им нельзя. Ваши секреты станут известны другим людям, а в трудную минуту этот человек подведет.

Какие черты характера опасны

Слишком много очаровательности

Когда человек кажется чересчур милым - это настораживает. И порой предчувствия вас не обманывают. В сладком поведении почти всегда кроется подвох, и рано или поздно все тайное становится явным.

Вам стоит насторожиться, если кто-то вас постоянно засыпает комплиментами и постоянно хвалит, но при этом - ничего о себе не рассказывает. Вы все равно сможете узнать правду, со временем. Но лучше подстраховаться, иначе человек успеет вам навредить или причинить боль.

Отсутствие даже намека на эмпатию

Люди, которые склонны к предательству, почти не умеют искренне сочувствовать или сопереживать. У них нет такой "функции" в характере.

Дело в том, что человек хотя бы с каплей эмпатии не станет причинять вред или боль другому человеку - он будет понимать, что его поступки могут ранить. Эмпатичные люди чувствуют все живое вокруг, а значит - заботятся о том, чтобы не обидеть, унизить, причинить боль.

Люди без навыков сопереживания и эмпатии не будут задумываться о том, что они, пользуясь доверием причиняют боль кому-то еще. Стоит с такими быть особенно осторожными.

Нарциссизм

Прекрасные персонажи, которые почему-то уверены, что все в этом мире крутится вокруг них - великолепных и неповторимых. Они любуются собой, своими поступками, своими достижениями и манипуляциями. Они обожают себя, холят и лелеют.

При такой всепоглощающей любви к себе, места для кого-то еще у них просто не остается. При этом нарциссы никогда не признают свои ошибки. И, если вы "припрете" их к стенке - то они перевернут картину так, что виноватыми останетесь только вы.

Они будут винить вас абсолютно во всем. И даже в том, что вы вынудили их принять неверное решение, сделать неправильный выбор или совершить плохой поступок. Классический пример - муж винит жену за то, что ему пришлось пойти на измену.

Для нарциссов предать кого-то - как воды попить. Ведь для них самое главное - они сами и их огромное Эго. Чувства и эмоции других людей их не интересуют.

Не умеют хранить секреты

Существует тип людей, которые хранить секреты абсолютно не умеют. Если кто-то вам вкрадчивым и доверительным голосом сообщает информацию о ком-то другом и просит никому не рассказывать - очень точный признак. И плохой. Такой человек точно также кому-то рассказывает о вас.

Для них слова и секреты - как игра. Они не уважают право другого человека на конфиденциальность. И рассказать всему миру секретную информацию о вас - считают не просто нормальным, а и забавным. И чаще всего на претензии они говорят: "Ну а что такого?"

Дело в том, что такие люди ради того, чтобы оказаться в центре внимания и заработать дешевую популярность, пойдут на все. Поэтому готовы направо и налево рассказывать личную информацию, чтобы привлечь внимание. И никаких угрызений совести они не испытывают. Чужая боль или возможность разрушить чью-то жизнь - их совершенно не заботит.

Качает, как маятник

Есть люди, которых постоянно бросает из одной крайности в другую - особенно, когда речь заходит о действительно важных и определяющих вещах. Так устроена их природа - они нерешительны и непостоянны. Первые обычно теряются и смущаются, если нужно выбрать что-то из одно из двух. У вторых - семь пятниц на неделе.

Понять их личное отношение к кому-то или чему-то невозможно. Сегодня им нравится одно, завтра - другое. Сегодня они лояльны и толерантны, завтра - ситуация сменилась кардинально.

Верить такому типу людей не рекомендуется, более того - категорически противопоказано. Нет никаких гарантий, что они не изменят свое мнение на прямо противоположное, а вас оставят в дураках. Держитесь от таких подальше.