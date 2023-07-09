Будьте обережні: який корисний чай із популярною добавкою пити можна не всім

Користь м'яти

Знімає стрес. Регулярне вживання чаю з м'ятою заспокоює нервову систему, а це допомагає знизити рівні стресу та тривожності. У м'яті багато ментолу, який вважається міорелаксантом. Тіло завдяки зниженню тонусу розслаблюється та посилає нервовій системі імпульс, що все добре і можна не хвилюватися. Це також дає змогу налагодити нормальний сон.

Зміцнює імунітет. У м'яті міститься багато каротину, а ця речовина необхідна для пригнічення вироблення вільних радикалів і є природним імуностимулятором. Завдяки каротину в організмі зростає кількість Т-лімфоцитів, кров'яних клітин, які активно борються із вірусами та бактеріями.

Знижує тиск. М'ята корисна при підвищеному тиску і вона навіть входить до складу багатьох популярних ліків. Настоянка цієї рослини не тільки знижує тиск, але ще зменшує тахікардію та є відмінною профілактикою для серцево-судинних захворювань.

Покращує травлення. М'ята нормалізує роботу кишечника, допомагає краще засвоюватися корисним речовинам, а токсини та шлаки – виводить з організму. А ще м'ята приглушує апетит та зменшує симптоми СКР (синдроми подразненого кишечника).

Поліпшує жіноче здоров'я. Вона допомагає зменшити неприємні симптоми ПМС та допомагає нормалізувати гормональний фон.

Підтримує жовчний міхур та печінку. М'ята допомагає при невеликих каменях у жовчному міхурі, стимулює відтік жовчі до печінки, допомагає скоротити кількість проблем та нападів при проблемах із цими двома органами. А ще полегшує стан при болях та кольках у жовчному міхурі.

Покращує шкіру. Гормональні проблеми зі шкірою, у тому числі прищі, можуть зменшитися при вживанні чаю з м'ятою. Цей напій підвищує рівень естрогену та нормалізує стан.

Допомагає при головному болі та мігрені. Листя м'яти розслаблює м'язи й це дозволяє полегшити стан при головних болях та мігренях.

Допомагає при нудоті. М'ятний чай має протизапальну, спазмолітичну та загальну заспокійливу дію. І допомагає полегшити симптоми нудоти, блювання та запаморочення.

Як і коли потрібно пити м'ятний чай

Фахівці Doctors Health Press рекомендують пити чай з м'ятою під час сніданку, за півгодини до вечері або як перекус, можна також випити чашку такого чаю перед сном. Для прискорення обміну речовин варто пити суміш чаю з м'ятою та зеленого чаю – вранці.

Для максимальної користі варто вживати 2-3 чашки м'ятного чаю на день. 1 столову ложку нарізаного свіжого листя м'яти насипте в чашку і залийте окропом, дайте настоятися 5 хвилин, потім процідіть і насолоджуйтеся напоєм. Якщо ви любите пити із заваркою, то змішайте і дайте настоятися від 5 до 7 хвилин.

Фахівці підкреслюють, що найкорисніше пити чай зі свіжою м'ятою, а не вже розфасований продукт. У пакетованому чаї можуть міститися різні добавки та сміття.

Кому чай із м'ятою пити категорично не можна

З особливою обережністю чай з м'ятою варто пити вагітним жінкам і тим, хто годує - м'ята може викликати проблеми.

Не варто захоплюватися таким чаєм чоловікам – надмірна кількість м'яти може знизити рівень тестостерону та негативно вплинути на чоловічу силу. Тому – не більше однієї чашки на день.

Чай з м'ятою може посилити кислотний рефлюкс, бо ця рослина збільшує зворотний шлях шлункової кислоти в стравохід. Тому не варто його пити у великій кількості людям, які мають проблему з кислотністю.

З обережністю варто вживати тим, у кого є захворювання печінки та нирок.

Не можна пити чай із м'ятою:

Людям з алергією на ментол

При загостренні виразки

При геморої або варикозному розширенні вен

Людям зі зниженим тиском

Дітям віком до 3 років

Крім того, м'ятний чай не варто приймати одночасно з ліками проти проблем із тиском, від діабету або від надлишку шлункової кислоти.