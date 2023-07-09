Будьте осторожны: какой полезный чай с популярной добавкой пить можно не всем

Польза мяты

Снимает стресс. Регулярное употребление чая с мятой успокаивает нервную систему, а это помогает снизить уровни стресса и тревожности. В мяте много ментола, который считается миорелаксантом. Тело благодаря снижению тонуса расслабляется и посылает нервной системе импульс, что все хорошо и можно не волноваться. Это также позволяет наладить нормальный сон.

Укрепляет иммунитет. В мяте содержится много каротина, а это вещество необходимо для угнетения выработки свободных радикалов и является природным иммуностимулятором. Благодаря каротину в организме растет количество Т-лимфоцитов, кровяных клеток, которые активно борются с вирусами и бактериями.

Снижает давление. Мята полезна при повышенном давлении, и она даже входит в состав многих популярных лекарств. Настойка этого растения не только снижает давление, но еще уменьшает тахикардию и является отличной профилактикой для сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает пищеварение. Мята нормализует работу кишечника, помогает лучше усваиваться полезным веществам, а токсины и шлаки - выводит из организма. А еще мята приглушает аппетит и уменьшает симптомы СКР (синдромы раздраженного кишечника).

Улучшает женское здоровье. Она помогает уменьшить неприятные симптомы ПМС и помогает нормализовать гормональный фон.

Поддерживает желчный пузырь и печень. Мята помогает при небольших камнях в желчном пузыре, стимулирует отток желчи в печень, помогает сократить количество проблем и приступов при проблемах с этими двумя органами. А еще облегчает состояние при болях и коликах в желчном пузыре.

Улучшает кожу. Гормональные проблемы с кожей, в том числе и прыщи, могут уменьшиться при употреблении чая с мятой. Этот напиток повышает уровень эстрогена и нормализует состояние.

Помогает при головной боли и мигрени. Листья мяты расслабляют мышцы и это позволяет облегчить состояние при головных болях и мигренях.

Помогает при тошноте. Мятный чай обладает противовоспалительным, спазмолитическим и общим успокоительным действием. И помогает облегчить симптомы тошноты, рвоты и головокружения.

Как и когда нужно пить мятный чай

Специалисты Doctors Health Press рекомендуют пить чай с мятой во время завтрака, за полчаса до ужина или в качестве перекуса, можно также выпить чашечку такого чая перед сном. Для ускорения обмена веществ стоит пить смесь чая с мятой и зеленого чая - по утрам.

Для максимальной пользы стоит употреблять 2-3 чашки мятного чая в день. 1 столовую ложку нарезанных свежих листьев мяты насыпьте в чашку и залейте кипятком, дайте настояться минут 5, потом процедите и наслаждайтесь напитком. Если вы любите пить с заваркой, то смешайте и дайте настояться от 5 до 7 минут.

Специалисты подчеркивают, что полезнее всего пить чай со свежей мятой, а не уже расфасованный продукт. В пакетированном чае могут содержаться различные добавки и мусор.

Кому чай с мятой пить категорически нельзя

С особой осторожностью чай с мятой стоит пить беременным женщинам и кормящим - мята может вызвать проблемы.

Не стоит увлекаться таким чаем мужчинам - чрезмерное количество мяты может снизить уровень тестостерона и негативно повлиять на мужскую силу. Поэтому - не более одной чашки в день.

Чай с мятой может усугубить кислотный рефлюкс, так как это растение увеличивает обратный ток желудочной кислоты в пищевод. Поэтому не стоит его пить в большом количестве людям, у которых есть проблема с кислотностью.

С осторожностью стоит употреблять тем, у кого есть заболевания печени и почек.

Нельзя пить чай с мятой:

Людям с аллергией на ментол

При обострении язвы

При геморрое или варикозном расширении вен

Людям с пониженным давлением

Детям до 3 лет

Кроме того, мятный чай не стоит принимать одновременно с лекарствами от проблем с давлением, от диабета или от избытка желудочной кислоты.