Будьте обачними в магазинах. Як зрозуміти, що на прилавку лежить російський товар: головні підказки

Які російські компанії продавали товар в Україні до війни

Перелік російських торгових марок, які можна було знайти в українських магазинах:

Молочні продукти "Простоквашино"

Чай "Сurtis"

Напівфабрикати "Єрмоліно"

Молочні продукти "Веселий молочник"

Молочні продукти "Чудо"

Чай "Лісма"

Мережа японських ресторанів "Евразия"

Пиво "Балтика"

Пиво "Жигули"

Молочні продукти "Тема"

Молочні продукти "Агуша"

Спреї "Некусайка"

Засоби від комарів "Раптор"

Косметика "Faberlic/ Фаберлік"

Косметика "Чистая линия"

Одяг "Gloria jeans"

Магазини Brocard

Однак сьогодні подекуди можна зустріти штрих-код окупантів на прилавках українських магазинів. Як це відбувається?

"Іноді буває так, що де-факто товар російський, а де-юре він приходить з Індії чи іншої країни. Поставники можуть навіть не змінювати маркування. За документами його виробили в Китаї, але насправді в Росії", - каже радник Президента Міжнародної торговельної палати Олексій Лупоносов.

З третьої країни товар їде до Європи, а з Європи - до України.

Товар із російським штрих-кодом на полицях української мережі магазинів (фото: Styler)

Зверніть увагу на цифри

У Центрі протидії дезінформації повідомляють, що російський штрихкод починається з цифр 46 і може мати діапазон до 469. Тобто початок російського коду може бути одним із таких:

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

Скористайтеся спеціальним сервісом

Після 24 лютого багато компаній також робили вибір, чи залишатися їм у Росії. Більшість представників цивілізованого світу закрили там свої виробництва та припинили торгівлю.

Проте все ще залишається чималий перелік тих, які ухвалили зворотне рішення. Серед найвідоміших:

Huawei

Xiaomi

Danone

Ritter Sport

Nestle

Auchan

Avon

Mondelez International

Для того, щоб перевірити, чи залишається компанія у РФ, ви можете скористатися сервісом від українських розробників за цим посиланням.

Усе, що вам потрібно, це дати програмі доступ до камери та навести її на штрих-код товару.

Детальніше про те, як працює спеціальний застосунок і методи розпізнавання російського товару - дивіться у новому відео на YouTube-каналі РБК-Україна.