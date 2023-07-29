Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки

На прилавках украинских торговых сетей иногда еще можно найти российские или белорусские товары. Это могут быть остатки на складах или поставки в соответствии со старыми контрактами. Покупать такие товары не следует, чтобы не поддерживать страну-агрессора.
А как понять, из какой страны он происходит - подробнее читайте в материале Styler.
Список российских торговых марок, которые можно было найти в украинских магазинах:
Однако сегодня можно встретить штрих-код оккупантов на прилавках украинских магазинов. Как это происходит?
"Иногда бывает так, что де-факто товар российский, а де-юре он приходит из Индии или другой страны. Поставщики могут даже не менять маркировку. По документам его произвели в Китае, но на самом деле в России", - говорит советник Президента Международной торговой. Палаты Алексей Лупоносов.
Из третьей страны товар едет в Европу, а из Европы - в Украину.
Товар с российским штрих-кодом на полках украинской сети магазинов (фото: Styler)
В Центре противодействия дезинформации сообщают, что российский штрихкод начинается с цифр 46 и может иметь диапазон до 469. То есть начало российского кода может быть одним из следующих:
После 24 февраля многие компании также делали выбор, оставаться ли им в России. Большинство представителей цивилизованного мира закрыли свои производства и прекратили торговлю.
Однако все еще остается немалый перечень тех, кто принял обратное решение. Среди самых известных:
Для того чтобы проверить, остается ли компания в РФ, вы можете воспользоваться сервисом от украинских разработчиков по этой ссылке.
Все, что вам нужно это дать программе доступ к камере и навести ее на штрих-код товара.
Детальнее о том, как работает специальное приложение и методы распознавания российского товара - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.
Раньше мы рассказывали, какие популярные сладости лучше не покупать, потому что производитель работает на Россию.
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