Будьте осторожны в магазинах. Как понять, что на прилавке лежит российский товар: главные подсказки

Какие российские компании продавали товар в Украине до войны

Список российских торговых марок, которые можно было найти в украинских магазинах:

Молочные продукты "Простоквашино"

Чай "Сurtis"

Полуфабрикаты "Ермолино"

Молочные продукты "Веселый молочник"

Молочные продукты "Чудо"

Чай "Лисма"

Сеть японских ресторанов "Евразия"

Пиво "Балтика"

Пиво "Жигули"

Молочные продукты "Тема"

Молочные продукты "Агуша"

Спреи "Некусайка"

Средства от комаров "Раптор"

Косметика "Faberlic/ Фаберлик"

Косметика "Чистая линия"

Одежда "Gloria jeans"

Магазины Brocard

Однако сегодня можно встретить штрих-код оккупантов на прилавках украинских магазинов. Как это происходит?

"Иногда бывает так, что де-факто товар российский, а де-юре он приходит из Индии или другой страны. Поставщики могут даже не менять маркировку. По документам его произвели в Китае, но на самом деле в России", - говорит советник Президента Международной торговой. Палаты Алексей Лупоносов.

Из третьей страны товар едет в Европу, а из Европы - в Украину.

Товар с российским штрих-кодом на полках украинской сети магазинов (фото: Styler)

Обратите внимание на цифры

В Центре противодействия дезинформации сообщают, что российский штрихкод начинается с цифр 46 и может иметь диапазон до 469. То есть начало российского кода может быть одним из следующих:

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

Воспользуйтесь специальным сервисом

После 24 февраля многие компании также делали выбор, оставаться ли им в России. Большинство представителей цивилизованного мира закрыли свои производства и прекратили торговлю.

Однако все еще остается немалый перечень тех, кто принял обратное решение. Среди самых известных:

Huawei

Xiaomi

Danone

Ritter Sport

Nestle

Auchan

Avon

Mondelez International

Для того чтобы проверить, остается ли компания в РФ, вы можете воспользоваться сервисом от украинских разработчиков по этой ссылке.

Все, что вам нужно это дать программе доступ к камере и навести ее на штрих-код товара.

Детальнее о том, как работает специальное приложение и методы распознавания российского товара - смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.