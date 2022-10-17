В будинок українського ведучого у Києві поцілив ворожий дрон: що відомо (фото)

На фото видно, що окупанти повністю зруйнували квартиру Гордєєва.

"На фото - мій дім. Росія - терористична країна", - написав Гордєєв.

Зокрема, на щастя, самого ведучого вдома не було. Коли у столиці лунала повітряна тривога, він спустився в укриття.

"Побачив, як над дахом падають дрони, що вибухають, спустився до кав'ярні під землею на суп. Тероризм - це про страх. Подолати страх - подолати тероризм", - написав ведучий.

У Києві ворожий дрон поцілив у будинок (facebook.com/1plus1.Gordeyev)

У коментарях користувачі шоковані від новини. Також люди цікавляться, щоб з собакою ведучого.

Дуже шкода, бережіть себе;

Співчуваю! Бережіть себе, сподіваюсь усе добре;

Бережіть себе і близьких, Єгоре! Ні в якому разі не нехтуємо повітряними тривогами;

Тримайтесь! Як ваш пес?

Головне, що ви живі;

Додамо, що внаслідок атаки дронів на Київ, відомо про 19 врятованих людей, 4 постраждалих та 2 загиблих.