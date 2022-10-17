В дом украинского ведущего в Киеве попал вражеский дрон: что известно (фото)

На фото видно, что оккупанты полностью разрушили квартиру Гордеева.

"На фото - мой дом. Россия - террористическая страна", - написал Гордеев.

В частности, к счастью, самого ведущего дома не было. Когда в столице звучала воздушная тревога, он спустился в укрытие.

"Увидел, как над крышей падают взрывающиеся дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм - это о страхе. Преодолеть страх - преодолеть терроризм", - написал ведущий.

В Киеве вражеский дрон попал в дом (facebook.com/1plus1.Gordeyev)

В комментариях пользователи в шоке от новости. Также люди интересуются, чтобы с собакой ведущего.

Очень жаль, берегите себя;

Сочувствую! Берегите себя, надеюсь, все хорошо;

Берегите себя и близких, Егор! Ни в коем случае не пренебрегаем воздушными тревогами;

Держитесь! Как ваша собака?

Главное, что вы живы;

Добавим, что в результате атаки дронов на Киев, известно о 19 спасенных людях, 4 пострадавших и 2 погибших.