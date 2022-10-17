В дом украинского ведущего в Киеве попал вражеский дрон: что известно (фото)

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев рассказал, что сегодня утром иранский дрон-камикадзе попал в его квартиру, расположенную в Шевченковском районе Киева.
Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.
На фото видно, что оккупанты полностью разрушили квартиру Гордеева.
"На фото - мой дом. Россия - террористическая страна", - написал Гордеев.
В частности, к счастью, самого ведущего дома не было. Когда в столице звучала воздушная тревога, он спустился в укрытие.
"Увидел, как над крышей падают взрывающиеся дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм - это о страхе. Преодолеть страх - преодолеть терроризм", - написал ведущий.
В комментариях пользователи в шоке от новости. Также люди интересуются, чтобы с собакой ведущего.
Добавим, что в результате атаки дронов на Киев, известно о 19 спасенных людях, 4 пострадавших и 2 погибших.
Ранее ведущий рассказывал, что первым в эфире "Сніданку з 1+1" объявил о начале войны.
Также мы писали, что Ведущий Орла и Решки рассказал об ужасах блокады под Киевом.