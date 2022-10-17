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В дом украинского ведущего в Киеве попал вражеский дрон: что известно (фото)

Егор Гордеев показал разрушенный дом в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев рассказал, что сегодня утром иранский дрон-камикадзе попал в его квартиру, расположенную в Шевченковском районе Киева.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

На фото видно, что оккупанты полностью разрушили квартиру Гордеева.

"На фото - мой дом. Россия - террористическая страна", - написал Гордеев.

В частности, к счастью, самого ведущего дома не было. Когда в столице звучала воздушная тревога, он спустился в укрытие.

"Увидел, как над крышей падают взрывающиеся дроны, спустился в кафе под землей на суп. Терроризм - это о страхе. Преодолеть страх - преодолеть терроризм", - написал ведущий.

В Киеве вражеский дрон попал в дом (facebook.com/1plus1.Gordeyev)

В комментариях пользователи в шоке от новости. Также люди интересуются, чтобы с собакой ведущего.

  • Очень жаль, берегите себя;
  • Сочувствую! Берегите себя, надеюсь, все хорошо;
  • Берегите себя и близких, Егор! Ни в коем случае не пренебрегаем воздушными тревогами;
  • Держитесь! Как ваша собака?
  • Главное, что вы живы;

Добавим, что в результате атаки дронов на Киев, известно о 19 спасенных людях, 4 пострадавших и 2 погибших.

Ранее ведущий рассказывал, что первым в эфире "Сніданку з 1+1" объявил о начале войны.

Также мы писали, что Ведущий Орла и Решки рассказал об ужасах блокады под Киевом.

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КиевЄгор Гордєєвведущая