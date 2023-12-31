UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будинок із фільму "Сам удома 2" продають. Дивіться, як він зараз виглядає (фото)

Як зараз виглядає будинок із культового фільму (колаж ілюстративний: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Будинок у Нью-Йорку, який "засвітився" у культовій комедії "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", виставили на продаж за 6,7 млн доларів.

Про те, як зараз виглядає цей будинок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Realtor.

Як зараз виглядає будинок із культового фільму

Інтер’єр будинку насправді ніколи не показували у фільмі, але його фасад впізнає кожен фанат цієї комедії.

"Вони просто використали фасад і номер будинку у фільмі. А інтер’єри знімали на знімальному майданчику. Незважаючи на це, кожен святковий сезон шанувальники фільму фотографуються на фоні будинку", - каже агент з нерухомості Ніколь Катс.

Таунхаус площею 1 140 кв. м у Верхньому Вест-Сайді має по чотири кімнати і ванни.

"Він був побудований у 1880-х роках і протягом багатьох років проходив численні реконструкції. Приблизно 10-15 років тут провели ремонт", - каже Катс. 

Чотириповерховий кам'яний будинок, спроектований Мартіном В.Б. Фердон все ще має багато деталей того часу, зокрема парадні сходи, вишукану ліпнину та оригінальні люстри.

"У Нью-Йорку такі будинки мають співпрацювати з Комісією зі збереження визначних пам’яток, щоб зберегти їхній фасад та історичний вигляд", - зазначає Катс.

При цьому інтер'єр будинку має перехідний стиль, що поєднує традиційні та сучасні деталі дизайну. 

Ось так виглядає будинок зараз (фото: Realtor)

Відомо, що цей будинок востаннє продавали у 2009 році, тоді за нього виручили за 4,7 млн доларів. 

Розташований за декілька кроків від Центрального парку, таунхаус 19-го століття має високі стелі, горіхову підлогу та затишну вітальню з каміном. Також є озеленена зона із дерев'яною терасою у внутрішньому дворі.

"Ця вулиця є однією з найкрасивіших вулиць таунхаусів, з коричневими каменями обабіч вулиці", - додає агент із нерухомості.

Тераса у внутрішньому дворі будинку (фото: Realtor)

"У цьому будинку почуваєшся як удома. Це просто чудове, тепле, елітне помешкання. Я уявляю сім'ю, яка хоче жити у Нью-Йорку, виховувати своїх дітей, багато розважатися та мати місце, куди всі ходять на свята. Це ідеальний дім для розваг", - додає Катс.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
фільми