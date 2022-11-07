Эти свечи очень вредны для здоровья: не покупайте их

Из-за плановых отключений электроэнергии украинцы почти каждый вечер несколько часов проводят при свечах. Преимущественно те не представляют угрозы здоровью. Вредят ли свечи человеку, зависит от продолжительности их использования и материала, из которого они изготовлены.

Какими могут быть последствия частого использования свечей и при каких условиях становятся вредными, рассказываем в материале Styler.

Безопасны ли парафиновые свечи?

При горении такой свечи в воздух выбрасывается много канцерогенов. Человек начинает вдыхать толуол и бензол. Эти вещества отравляют организм. В малых дозах они не вызывают резкого ухудшения здоровья. Но если свечи использовать часто, то могут возникнуть серьезные заболевания.

Также эти канцерогены способны спровоцировать раковые опухоли, вызвать болезни дыхательной системы. Бензол и толуол вредят центральной нервной системе, усугубляют состояние крови.

Ароматические свечи вредят?

Свечи из высококачественного пчелиного воска и сои не вредят здоровью человека, однако тоже не являются абсолютно безопасными.

Эфирные масла, входящие в состав ароматических свечей, изменяют свой химический состав при горении и становятся токсичными. Такие испарения могут вызвать головные боли.

Последствия частого использования свечей

От частого использования свечей у вас могут быть:

головокружение и одышка

головные боли

бессонница

ощущение тошноты и недостатка кислорода

аллергия

проблемы со зрением

Специалисты советуют зажигать свечи не дольше, чем на полчаса. А после этого обязательно хорошо проветрить помещение. Также не стоит зажигать свечи перед сном, это навредит самочувствию.