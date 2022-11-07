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Эти свечи очень вредны для здоровья: не покупайте их

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Понедельник 07 ноября 2022 11:36
Эти свечи очень вредны для здоровья: не покупайте их Какой вред здоровью могут нанести свечи (Фото: freepik.com)
Автор: Styler

Из-за плановых отключений электроэнергии украинцы почти каждый вечер несколько часов проводят при свечах. Преимущественно те не представляют угрозы здоровью. Вредят ли свечи человеку, зависит от продолжительности их использования и материала, из которого они изготовлены.

Какими могут быть последствия частого использования свечей и при каких условиях становятся вредными, рассказываем в материале Styler.

Безопасны ли парафиновые свечи?

При горении такой свечи в воздух выбрасывается много канцерогенов. Человек начинает вдыхать толуол и бензол. Эти вещества отравляют организм. В малых дозах они не вызывают резкого ухудшения здоровья. Но если свечи использовать часто, то могут возникнуть серьезные заболевания.

Также эти канцерогены способны спровоцировать раковые опухоли, вызвать болезни дыхательной системы. Бензол и толуол вредят центральной нервной системе, усугубляют состояние крови.

Ароматические свечи вредят?

Свечи из высококачественного пчелиного воска и сои не вредят здоровью человека, однако тоже не являются абсолютно безопасными.

Эфирные масла, входящие в состав ароматических свечей, изменяют свой химический состав при горении и становятся токсичными. Такие испарения могут вызвать головные боли.

Последствия частого использования свечей

От частого использования свечей у вас могут быть:

  • головокружение и одышка
  • головные боли
  • бессонница
  • ощущение тошноты и недостатка кислорода
  • аллергия
  • проблемы со зрением

Специалисты советуют зажигать свечи не дольше, чем на полчаса. А после этого обязательно хорошо проветрить помещение. Также не стоит зажигать свечи перед сном, это навредит самочувствию.

Напомним, раньше мы рассказывали, какими свечами лучше запастись: парафиновыми, гелевыми или восковыми.

Читайте также, какие правила в доме и на улице нужно соблюдать при отключении света.

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