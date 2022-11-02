Парафінові, гелеві чи саморобні: якими свічками найкраще запастись

Через часті перебої з енергопостачанням українці запасають свічками. Попри їх широкий асортимент, постає питання, які різновиди найкраще вибрати, аби ті прослужили довго та якісно, а ви при цьому ще й не переплатили за товар.

Про переваги і недоліки усіх видів свічок, розповіли на порталі "Довідка інфо".

Свічки з бджолиного воску

Такі свічки безпечні, не мають різкого запаху і є найбільш екологічними. Їхній віск практично не горить, а тільки плавиться. Не залишає кіптяви.

Коштують такі від 100 грн за набір тонких (“церковних”).

Час горіння залежить від розміру, найменші горять до години.

Свічки з рослинного воску

Їх виробляють із різних олій. Залежно від цього їхні властивості відрізняються:

з пальмового воску свічки горять практично без запаху. Однак вони зроблені з крихкого матеріалу, що легко ламається.

з соєвого воску свічки при згоранні дають "молочний" запах

з кокосового воску дорожчі за пальмові і соєві, але й горять довше (1 см - до 5 годин). Проте їх рідко можна знайти у магазинах.

Такі свічки виділяють концентрований аромат, тому їх варто застосовувати у великих приміщеннях.

Ціни стартують від 100 грн за свічку малого розміру.

Час горіння залежить від розміру, найменші горять до 45 хвилин.

Парафінові

Парафін - продукт перегонки нафти. Без домішок і без додаткового очищення він має неприємний запах. Також є свічки з парафіну високого очищення, у них додають ароматизатори.

Чим більше в складі свічки погано очищеного парафіну, тим більше кіптяви. Полумʼя у них нерівномірне і з'являється чорний "наліт" під час горіння.

При використанні цих свічок радять робити невеликі перерви між горінням та провітрювати приміщення.

Ціна на парафінову свічку найменшого розміру стартує від 20 грн.

Час горіння залежить від розміру. Найменші згорають за пів години.

Гелеві свічки

Ці свічки безпечніші, ніж ті, які зроблені з технічного парафіну. Але гелеві мають декоративний наповнювач. При згорянні тканина і пластмаса можуть виділяти неприємний запах. Вони легко спалахують і вогонь може стати неконтрольованим. Краще вибирати гелеві свічки з камінцями, які не займуться.

Час горіння - в середньому 4 години (залежить від розміру).

Середня ціна - 250 гривень.

Як зробити свічку власноруч

Із воскової свічки довжиною 30 сантиметрів можна змайструвати 6 свічок тривалого горіння. Кожна горітиме 10-12 годин.

Що потрібно:

Маленька банка, склянка або чарка з товстим склом

парафінова свічка

воскова свічка

дрібка солі

олія (рафінована без запаху)

ніж, сірники або запальничка

Як зробити:

Слід розділити воскову свічку на кілька частин приблизно по п'ять сантиметрів.

На дно ємності покласти трішки розтопленого парафіну і, поки він не застиг, закріпити на ньому шматок свічки.

Налити у ємність олію, додати дрібку солі, яка прибере з олії вологу.

Свічка довготривалого горіння готова до використання

Свічка з картоплі

Що знадобиться:

маленька тарілка

картоплина

імпровізований ґніт - мотузка з натуральної тканини, марлі, бинта чи шнурівка

олія (рафінована без запаху)

Як зробити

Налити в тарілку 100 мл олії.

Вирізати кружальце картоплі завтовшки в один сантиметр і зробити посередині отвір для ґніту.

Картопляне кружальце і ґніт змастити олією.

Протягнути ґніт через картоплю, щоб зверху виступало пів сантиметра.

Покласти картоплину в тарілку з олією та підпалити ґніт.

100 мл олії і 3-5 см ґніту горітимуть до 6 годин.