Вы будете поражены! Как быстро высушить белье без сушильной машины

Рост счетов за электроэнергию вынуждает нас искать более экономичные способы выполнения повседневных задач, таких как сушка, стирка и приготовление пищи.

Сушильные машины, в частности, известны тем, что потребляют много энергии и могут обходиться очень дорого. Сейчас люди ищут альтернативные способы сушки одежды без использования сушильных машин. Также в сушилках белье быстро изнашивается.

Вывешивания белья на сушилке на улице - неплохая идея, но зимой такой способ не работает.

Как быстро высушить вещи?

Убедитесь, что одежда тщательно отжата. Для этого запустите дополнительный цикл отжима.

Не перегружайте стиральную машину, когда она забита вещами, она не крутится эффективно.

Всегда выворачивайте одежду

Вытряхните как можно больше складок, прежде чем развешивать одежду сушиться. По словам экспертов по уборке, мятая одежда будет сохнуть дольше.

Сушите снаружи

В хорошую погоду домочадцы могут высушить одежду на улице всего за пару часов. Для самого быстрого высыхания выберите сухой солнечный или ветреный день. Высокая влажность замедляет время высыхания.

Используйте более одной сушилки или вешалки для белья



Для тех, кому нужно быстро высушить одежду без сушилки, и она не может высохнуть на улице или погода неподходящая, можно сушить одежду внутри квартиры.

Поставьте сушилку возле источника тепла — либо направьте на нее вентилятор.