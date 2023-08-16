Будете нервуватись ще більше. Ці продукти не варто їсти під час стресу

Стрес - це нормальна реакція організму на труднощі, страх, загрозу та інші непобутові емоції. З цим відчуттям ми стикаємось ледь не щодня і часто дуже хочеться цю негативну емоцію "заїсти".
Якими продуктами не варто заїдати стрес, аби не посилити його ще більше, розповіли в популярному виданні Healthshots.
Продукти, що містять кофеїн
загальне здоров'я та самопочуття.
Фрукти та овочі
Білкові продукти
Омега-3 жирні кислоти
Складні вуглеводи
Чай
Раніше ми писали, який продукт можна та корисно їсти на ніч.
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