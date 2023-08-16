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Будете нервуватись ще більше. Ці продукти не варто їсти під час стресу

Що не варто їсти при стресі (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Стрес - це нормальна реакція організму на труднощі, страх, загрозу та інші непобутові емоції. З цим відчуттям ми стикаємось ледь не щодня і часто дуже хочеться цю негативну емоцію "заїсти".

Якими продуктами не варто заїдати стрес, аби не посилити його ще більше, розповіли в популярному виданні Healthshots.

Що не можна їсти при стресі

Продукти, що містять кофеїн

 загальне здоров'я та самопочуття.

Що можна їсти, коли нервуєтесь

Фрукти та овочі

Білкові продукти

Омега-3 жирні кислоти

Складні вуглеводи

Чай

Раніше ми писали, який продукт можна та корисно їсти на ніч.

Також читайте, що треба їсти в серпні, аби отримати максимум користі.

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продуктиЗдорова їжа