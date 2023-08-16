Будете нервничать еще больше. Эти продукты не стоит есть во время стресса

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх, угрозу и другие небытовые эмоции. С этим чувством мы сталкиваемся чуть ли не каждый день и часто очень хочется эту негативную эмоцию "заесть".
Какими продуктами не стоит заедать стресс, чтобы не усилить его еще больше, рассказали в популярном издании Healthshots.
Продукты, содержащие кофеин
общее здоровье и самочувствие.
Фрукты и овощи
Белковые продукты
Омега-3 жирные кислоты
Сложные углеводы
Чай
Раньше мы писали, какой продукт можно и полезно есть на ночь.
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