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Будете нервничать еще больше. Эти продукты не стоит есть во время стресса

Что не стоит есть при стрессе (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх, угрозу и другие небытовые эмоции. С этим чувством мы сталкиваемся чуть ли не каждый день и часто очень хочется эту негативную эмоцию "заесть".

Какими продуктами не стоит заедать стресс, чтобы не усилить его еще больше, рассказали в популярном издании Healthshots.

Что нельзя есть при стрессе

Продукты, содержащие кофеин

общее здоровье и самочувствие.

Что можно есть, когда нервничаете

Фрукты и овощи

Белковые продукты

Омега-3 жирные кислоты

Сложные углеводы

Чай

Раньше мы писали, какой продукт можно и полезно есть на ночь.

Также читайте, что нужно есть в августе, чтобы получить максимум пользы.

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