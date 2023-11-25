Будете наймоднішою: з чим носити уггі цієї зими і як виглядати сучасно (фото)

Модний стиліст Емма Лаутбайн розповіла, як і з чим цього сезону носити уггі. Такий вид зимового взуття подобається практично всім, адже уггі максимально зручні. Однак яким одягом варто доповнювати "лук", щоб виглядати стильно, знають не всі.

У минулому всі носили уггі з джинсами-скінні, проте спробуйте освіжити свій образ. Таке взуття, вважає експерт, можна носити навіть із сукнями, але не з усіма.

"Трикотажні сукні будь-якої довжини чудово поєднуються з уггі - затишні текстури дозволяють поєднувати їх разом. Доповніть образ подовженим пальто і не забудьте додати шкарпетки великої в'язки як завершальний штрих", - зазначила вона.

Носіть уггі з високими шкарпетками (фото: instagram.com/kross.time.ua)

Доповніть уггами свій образ із джинсами. Щоб бути наймоднішою, обирайте штани широкого крою або штанини-труби. Уггі чудово впишуться у "вуличний" стиль, при цьому ви не виглядатимете банально.

Також не варто боятися кольору. Зверніть увагу не лише на чорні або коричневі уггі, зазначає стиліст.

"Хоча мені подобається традиційний каштановий колір, грифельні відтінки легше стилізувати, оскільки вони поєднуються із синім джинсом, сірим, чорним та всіма відтінками бежевого", - додала Лаутбайн.

Уггі з джинсами (фото: instagram.com/koalabi.ua)

Не забувайте додавати стильні елементи. Стиліст вважає, що цього сезону жінкам точно варто спробувати скласти "лук" з уггами, додавши до них невимушений трикотаж, оверсайз-піджак або бомбер, пуховий жилет або вовняне пальто нейтральних тонів.

З чим носити уггі (фото: instagram.com/dream.shade.ua)