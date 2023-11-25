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Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото)

Суббота 25 ноября 2023 18:05
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Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото) Как стильно носить угги (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Модный стилист Эмма Лаутбайн рассказала, как и с чем в этом сезоне носить угги. Такой вид зимней обуви нравится практически всем, ведь угги максимально удобные. Однако какой одеждой стоит дополнять "лук", чтобы выглядеть стильно, знают не все.

Как носить угги, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Woman & Home.

В прошлом все носили угги с джинсами-скинни, однако попробуйте освежить свой образ. Такую обувь, считает эксперт, можно носить даже с платьями, но не со всеми.

"Трикотажные платья любой длины отлично сочетаются с угги - уютные текстуры позволяют сочетать их вместе. Дополните образ удлиненным пальто и не забудьте добавить носки крупной вязки в качестве завершающего штриха", - отметила она.

Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото)Носите угги с высокими носками (фото: instagram.com/kross.time.ua)

Дополните уггами свой образ с джинсами. Чтобы быть самой модной, выбирайте брюки широкого кроя или штанины-трубы. Угги отлично впишутся в "уличный" стиль, при этом вы не будете выглядеть банально.

Также не стоит бояться цвета. Обратите внимание не только на черные или колричневые угги, отмечает стилист.

"Хотя мне нравится традиционный каштановый цвет, грифельные оттенки легче стилизовать, поскольку они сочетаются с синим джинсом, серым, черным и всеми оттенками бежевого", - добавила Лаутбайн.

Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото)Угги с джинсами (фото: instagram.com/koalabi.ua)

Не забывайте добавлять стильные элементы. Стилист считает, что в этом сезоне женщинам точно стоит попробовать составить "луки" с уггами, добавив к ним непринужденный трикотаж, оверсайз-пиджак или бомбер, пуховый жилет или шерстяное пальто нейтральных тонов.

Будете самой модной: с чем носить угги этой зимой и как выглядеть современно (фото)С чем носить угги (фото: instagram.com/dream.shade.ua)

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