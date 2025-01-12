Будете голодними як вовк: ці 8 спецій значно підсилюють апетит

Фахівці в галузі харчування назвали спеції, які мають властивість активізувати травлення та підвищувати апетит. Їхній вплив пояснюється здатністю стимулювати вироблення травних ферментів та посилювати відчуття голоду.

Які саме спеції можуть посилювати апетит - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чорний перець

Ця популярна спеція не лише додає стравам пікантності, а й стимулює шлунок до вироблення соляної кислоти, що поліпшує травлення та викликає відчуття голоду.

Імбир

Імбир не тільки зігріває, але й активізує травлення, посилює апетит та знімає нудоту. Його можна додавати в чай або використовувати як приправу до страв.

Коріандр

Ця спеція має ніжний аромат і сприяє виробленню травних ферментів, що підсилює апетит. Коріандр можна додавати до супів, соусів або салатів.

Куркума

Куркума не лише корисна для печінки, а й покращує травлення. Вона допомагає шлунку швидше переробляти їжу, викликаючи бажання їсти більше.

Кмин

Кмин традиційно використовують для боротьби з розладом шлунка та покращення апетиту. Він стимулює вироблення шлункових соків і є чудовою добавкою до м'ясних та овочевих страв.

Червоний перець (кайенський)

Ця пряність посилює кровообіг і стимулює травлення. Додавши трохи кайенського перцю до їжі, ви не тільки поліпшите її смак, але й збудите апетит.

Фенхель

Фенхель не тільки допомагає зняти спазми шлунка, але й посилює апетит завдяки своїм ароматичним властивостям. Його можна додавати до хлібобулочних виробів чи чаю.

Гвоздика

Гвоздика має яскравий аромат і здатна активізувати травлення. Її часто використовують у приготуванні десертів, напоїв та маринадів.

Як правильно використовувати спеції?

Експерти радять додавати ці спеції до страв у помірних кількостях. Надмірне їх вживання може викликати подразнення шлунка. Також важливо враховувати індивідуальну реакцію організму, особливо якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту.

Додавши ці спеції до свого раціону, ви не лише урізноманітните смак страв, але й покращите апетит. Вони ідеально підходять для людей, які страждають на відсутність апетиту або хочуть посилити травлення.