Будете голодними як вовк: ці 8 спецій значно підсилюють апетит
Фахівці в галузі харчування назвали спеції, які мають властивість активізувати травлення та підвищувати апетит. Їхній вплив пояснюється здатністю стимулювати вироблення травних ферментів та посилювати відчуття голоду.
Які саме спеції можуть посилювати апетит - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Чорний перець
Ця популярна спеція не лише додає стравам пікантності, а й стимулює шлунок до вироблення соляної кислоти, що поліпшує травлення та викликає відчуття голоду.
Імбир
Імбир не тільки зігріває, але й активізує травлення, посилює апетит та знімає нудоту. Його можна додавати в чай або використовувати як приправу до страв.
Коріандр
Ця спеція має ніжний аромат і сприяє виробленню травних ферментів, що підсилює апетит. Коріандр можна додавати до супів, соусів або салатів.
Куркума
Куркума не лише корисна для печінки, а й покращує травлення. Вона допомагає шлунку швидше переробляти їжу, викликаючи бажання їсти більше.
Кмин
Кмин традиційно використовують для боротьби з розладом шлунка та покращення апетиту. Він стимулює вироблення шлункових соків і є чудовою добавкою до м'ясних та овочевих страв.
Червоний перець (кайенський)
Ця пряність посилює кровообіг і стимулює травлення. Додавши трохи кайенського перцю до їжі, ви не тільки поліпшите її смак, але й збудите апетит.
Фенхель
Фенхель не тільки допомагає зняти спазми шлунка, але й посилює апетит завдяки своїм ароматичним властивостям. Його можна додавати до хлібобулочних виробів чи чаю.
Гвоздика
Гвоздика має яскравий аромат і здатна активізувати травлення. Її часто використовують у приготуванні десертів, напоїв та маринадів.
Як правильно використовувати спеції?
Експерти радять додавати ці спеції до страв у помірних кількостях. Надмірне їх вживання може викликати подразнення шлунка. Також важливо враховувати індивідуальну реакцію організму, особливо якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту.
Додавши ці спеції до свого раціону, ви не лише урізноманітните смак страв, але й покращите апетит. Вони ідеально підходять для людей, які страждають на відсутність апетиту або хочуть посилити травлення.
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В матеріалі використані такі джерела - Health, МОЗ, CDC.
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