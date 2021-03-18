UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Что будет запрещено с завтрашнего дня во Львове: полный список

Автор: Владимир Костырин

Во Львове ужесточили карантин, и новые запреты будут действовать уже с 19 марта. При этом локдаун, в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, могут пролонгировать.

Об этом 18 марта передали в пресс-службе Львовской ОГА.

На сегодняшнем заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе органам местного самоуправления рекомендовали с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий с возможным продлением.

По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Андрея Годика, эпидситуация сейчас "близка к критическому уровню".

Также отмечается, что полиции во Львовской области и сотрудникам Госпродпотребслужбы поручили усилить контроль по соблюдению ограничений.

Что будет запрещено

  • Прием посетителей в барах, ресторанах, кафе, кроме как на вынос и кроме заведений общественного питания в аэропортах
  • Прием посетителей в развлекательных заведениях
  • Прием посетителей в ТРЦ, а также в торговых точках с площадью не менее 60%, кроме тех случаев, где продают продукты питания, топливо, лекарства; с адресной доставкой товаров; продолжат работу аптеки, ветеринарные центры, обменники, финансовые учреждения, почта; можно торговать средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, газетами и журналами, кормом для животных, товарами для растений; не ограничат деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания); деятельность по техобслуживанию и ремонту авто, ремонту компьютеров и бытовых изделий; парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи; выполнение работ по сбору и заготовке отходов
  • Прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы: автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, съемка фильмов продолжится
  • Принятие посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров
  • Запретят проводить все массовые мероприятия, кроме спортивных, которые были прописаны в календарном плане (но без зрителей)
  • Запретят работу предприятий общепита и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме как с доставкой в номер
  • Запретят деятельность непродовольственных рынков.

Напомним, что в Укрзализныце объяснили, будут ли останавливаться поезда в Киеве и Львове, где ужесточат карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЛьвовКарантинЛокдаун
Читайте также
Локдаун в Киеве: Рада может уйти на трехнедельный перерыв
Стало известно, как будет работать метро во время локдауна в Киеве
Прогноз погоды