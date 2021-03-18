Что будет запрещено с завтрашнего дня во Львове: полный список

На сегодняшнем заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе органам местного самоуправления рекомендовали с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий с возможным продлением.
По словам первого заместителя главы Львовской ОГА Андрея Годика, эпидситуация сейчас "близка к критическому уровню".
Также отмечается, что полиции во Львовской области и сотрудникам Госпродпотребслужбы поручили усилить контроль по соблюдению ограничений.
Что будет запрещено
Прием посетителей в барах, ресторанах, кафе, кроме как на вынос и кроме заведений общественного питания в аэропортах
Прием посетителей в развлекательных заведениях
Прием посетителей в ТРЦ, а также в торговых точках с площадью не менее 60%, кроме тех случаев, где продают продукты питания, топливо, лекарства; с адресной доставкой товаров; продолжат работу аптеки, ветеринарные центры, обменники, финансовые учреждения, почта; можно торговать средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, газетами и журналами, кормом для животных, товарами для растений; не ограничат деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания); деятельность по техобслуживанию и ремонту авто, ремонту компьютеров и бытовых изделий; парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи; выполнение работ по сбору и заготовке отходов
Прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы: автоконцерта, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, съемка фильмов продолжится
Принятие посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах и бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров
Запретят проводить все массовые мероприятия, кроме спортивных, которые были прописаны в календарном плане (но без зрителей)
Запретят работу предприятий общепита и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме как с доставкой в номер