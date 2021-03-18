Що буде заборонено від завтра у Львові: повний список

У Львові посилили карантин , і нові заборони діятимуть вже від 19 березня. При цьому локдаун, в залежності від епідеміологічної ситуації в області, можуть пролонгувати.

Про це 18 березня передали в прес-службі Львівської ОДА.

На сьогоднішньому засіданні обласної комісії ТЕБ та НС у зв'язку із зростанням захворюваності COVID-19 в регіоні органам місцевого самоврядування рекомендували з 19 до 29 березня запровадити в області ряд обмежувальних заходів з можливим продовженням.

За словами першого заступника голови Львівської ОДА Андрія Годика, епідситуація зараз "близька до критичного рівня".

Також зазначається, що поліції у Львівській області та співробітникам Держпродспоживслужби доручили посилити контроль за дотримання обмежень.

Що буде заборонено