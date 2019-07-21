Что будет с Украиной после выборов в Раду: прогноз экстрасенсов

После выборов в Верховную Раду украинцев ждут ощутимые изменения. Вот только плохие или хорошие? Мнения различных экстрасенсов и астрологов отличаются друг от друга, а потому украинцам стоит внимательно проанализировать имеющиеся факты.

21 июля - дата начала голосования на парламентских выборах 2019. Как отмечалось ранее, влияние лунного затмения будут чувствовать и кандидаты, и люди, которые придут голосовать, а потому следует позаботиться о своем здоровье прежде чем выходить из дома.

Что ожидает украинцев после выборов в Раду 2019 - прогноз экстрасенсов (фото:yatsenyuk.org.ua)

Так, астролог Павел Глоба предрек после выборов в Верховную Раду экономический кризис, который продлится до 2020 года. Геополитические потрясения вынудят Украину пережить непростые времена, однако украинское правительство идет правильным путем, а потому все будет постепенно двигаться к прогрессу.

Знахарь Михаил Тодорив отметил: "Украинцы проголосуют за тех, кого нужно. Люди, которые войдут в Совет, в большинстве своем за государство, за Украину. И злые духи будут сброшены добрыми... В ближайшие 5 лет страна расправит крылья. Хотя будет это и не совсем легко".

А вот политолог Владимир Фесенко в интервью Politeka рассказал, что украинцам не стоит надеяться на легкий и быстрый мир с Россией. Если что-то подобное будет происходить, продолжение не заставит себя ждать - вместо мира война с Донбасса перекинется на Харьков, Одессу и Киев, если не на всю Украину.

"Будут сенсации, неожиданности. Мы на этих выборах, скорее всего, получим абсолютный рекорд - партия номер один получит такой результат, которого до этого никогда в Украине не было", - отметил эксперт.

Ранее астролог рассказала, чего ожидать от парламентских выборов 2019.

А также о том, какие перспективы на выборах в Раду 2019 у партий "Голос", "Слуга народа" и других.