Чем будет удивлять Оскар 2019: главные сюрпризы церемонии

В главных номинациях Оскара 2019 представлены кинокомикс и фильмы Netflix

В ночь с 24-го на 25 февраля состоится церемония вручения Оскар 2019. Самое ожидаемое и обсуждаемое событие мира кино ежегодно привлекает внимание своими сюрпризами, и 91-я церемония не станет исключением.

Что интересного готовят организаторы Оскара, неожиданные номинации, и какие скандалы разразились вокруг предстоящего мероприятия – в материале Styler.

Сюрпризы Оскара 2019: что ждет зрителей

Чтобы поднять зрительские рейтинги кинопремии, в этом году был выбран новый состав продюсеров, время церемонии решили сократить, но сделать ее более интерактивной и "звездной".

Впервые с 1989 года Оскар пройдет без ведущего – его обязанности будут исполнять приглашенные знаменитости (всего 27 популярных актеров). К радости фанатов "Игры престолов", статуэтки со сцены голливудского кинотеатра Долби также будут вручать Джейсон Момоа и Эмилия Кларк.

На Оскаре 2019 не обойдется и без музыкальных сюрпризов. Ожидается, что свои хиты вживую исполнят номинанты на "Лучшую оригинальную песню" Леди Гага и Брэдли Купер ("Shallow" из фильма "Звезда родилась").

Фото: Леди Гага выступит на Оскаре 2019 с песней из фильма "Звезда родилась" (Youtube/Warner Bros. Pictures Ukraine)

На сцену выйдет Дженнифер Хадсон с композицией "I’ll flight" (документальный фильм RBG). Кендрик Ламар и SZA представят саундтрек к фильму "Черная пантера". Также прозвучат песни-номинанты из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Баллада Бастера Скраггса".

И еще одно музыкальное выступление, которое обещает стать изюминкой церемонии – группа Queen и Адам Ламберт споют в поддержку фильма "Богемская рапсодия".

Неожиданные номинации Оскара 2019

Летом прошлого года Американская киноакадемия объявила о новой номинации "Лучший популярный фильм" для картин, которые стали лидерами кассовых сборов.

Позднее эту категорию отменили, но в списке претендентов на основные награды Оскара 2019 все-таки оказались самые успешные прокатные фильмы в США, хотя и неоднозначно воспринятые критиками ("Богемская рапсодия", "Звезда родилась", "Черная пантера").

Фото: "Черная пантера" претендует на Оскар 2019 в 7 номинациях (Youtube/B&H Film Distribution Company)

Еще несколько интересных фактов о претендентах на Оскар 2019:

Фильм "Черная пантера" является первым кинокомиксом, номинированным в главной категории "Лучший фильм года".

Впервые фильмы стриминговой платформы Netflix претендуют на 13 статуэток Оскар. Среди них лидер по количеству номинаций – драма "Рома" (10 категорий) и вестерн "Баллада Бастера Скраггса" (3 категории). Этим Американская киноакадемия подтвердила факт, что достойное кино можно смотреть не только в кинотеатре.

За награду "Лучший режисер" кинопремии Оскар 2019 поборются сразу три иностранца: Альфонсо Куарон ("Рома"), Йоргос Лантимос ("Фаворитка"), Павел Павликовски ("Холодная война").

Драма "Рома" Альфонсо Куарона бъет рекорды, как первый иностранный фильм, собравший 10 главных номинаций с 2001 года. До этого подобный успех повторила только картина "Крадущийся тигр, затаившийся дракон".

Также "Рома" стала юбилейным 10-м фильмом на иностранном языке за всю историю премии, претендующим на главную награду "Лучший фильм".

Скандалы предстоящей премии

Скандальные ситуации вокруг Оскара 2019 начались после того, как организаторы решили сократить время трансляции церемонии.

Предполагалось, что вручение 4-х премий за лучшую кинематографию, лучшее редактирование, лучшие прически и макияж и лучший игровой короткометражный фильм не покажут в прямом эфире.

Против такого нововведения выступили зрители и несколько режиссеров, включая Мартина Скорсезе, Квентина Тарантино, Спайка Ли и др. Спустя несколько дней в Киноакадемии приняли решение транслировать вручение всех 24 наград.

Фото: Кевин Харт отказался вести церемонию Оскар 2019 (twitter.com/TheAcademy)

Также разгорелся скандал из-за ведущего церемонии. В декабре стало известно, что Оскар 2019 проведет комик Кевин Харт. Но из-за недовольства общественности его прошлыми гомофобными постами в twitter, шоумен решил отказаться от роли ведущего кинопремии.

Волну возмущения вызвало отсутствие женщин среди номинантов на получение Оскара 2019 за лучшую режиссуру. За всю историю кинопремии в этой категории выдвигалось только 5 женщин, при этом победу одержала только одна (Кэтрин Бигелоу получила статуэтку в 2009 году за фильм "Повелитель бури").

Видео: РБК-Украина