Что будет с туризмом в Украине и куда поедем в отпуск: неожиданный прогноз

Куда поехать в отпуск в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Какие направления лучше выбрать для отпуска в Украине после карантина - читайте в материале Styler

Украинцы с началом сезона отпусков начинают планировать свой отдых, но из-за карантина в мире многие страны станут доступными либо к концу лета, либо уже осенью, да и то - с ограничениями. В то же время, большое количество украинских туристических направлений по-прежнему остаются невостребованными.

Что будет с туризмом в Украине после карантина, как изменятся предпочтения украинцев, и даст ли эта ситуация толчок к развитию отечественного туризма - рассказали Styler ведущие эксперты.

Какие перемены ждут туризм в Украине

Рынок туризма в ближайшее время сократится на 50% в Украине, соответственно сократится и предложение туристических продуктов, говорит Ольга Дидок, представитель туроператора Join UP! А процесс восстановления будет медленным, чтобы выйти на докризисный уровень, понадобится несколько лет.

А вот София Грабовецкая, владелица бюро экскурсий Киевом Walk & Talk, говорит, что сейчас туризм перешел в онлайн-формат, однако это не может иметь такого же успеха, как реальность. Но после снятия карантина туристическая отрасль начнет постепенно восстанавливаться, правда по-прежнему уже не будет, по крайней мере, в первое время.

"Со смягчением карантина жизнь понемногу восстанавливается, но догадываюсь, что теперь люди будут хотеть большей безопасности, уединенных мест. Вероятно, самостоятельные путешествия станут более популярными. Групповые туры станут компактнее", - говорит эксперт.

Станет ли карантин шансом на развитие внутреннего туризма

Возрождение туристической отрасли после пандемии коронавируса начнется с возможности путешествовать Украиной, уверена Ольга Дидок.

"С открытием внутренних рейсов можно будет добраться до главных туристических дестинаций максимально быстро и с комфортом - это фактор, важный для туристов, которые привыкли отдыхать за границей. Путешественники значительно сократят время на дорогу - с учетом короткого отдыха это важно. Кроме того, транспорт в Украине не самая развитая отрасль, поэтому путешествие самолетом решит этот вопрос", - оценила перспективы эксперт.

Но другой представитель туристической отрасли в Украине довольно скептична к развитию внутреннего туризма. Да, самолеты - выход, но многие украинцы выбирают более бюджетные варианты, а путешествие автомобилем - отличный выход для семей, что хотят дистанцироваться в посткарантинный период. Но тут камнем преткновения становятся украинские дороги.

"Относительно внутреннего туризма не уверена, потому что внутренний туризм - это долгосрочная стратегия, которая должна быть продумана и поддержана государством. Как минимум, должны быть нормальные дороги и инфраструктура (туалеты и мыло маст хэв в современных условиях!), а этого не сделаешь за месяц-два. Когда в 2014 оккупировали Крым, тоже были разговоры про внутренний туризм. И если до Одессы трасса подходящая, на Херсонщину ехать мне лично страшно, я бы не села за руль. Даже больше - цены на отдых у моря выросли, а вот уровень сервиса не всегда им соответствует", - говорит София Грабовская.

Печально то, что в Украине очень много особняков и замков, к которым, во-первых, не добраться, во-вторых, как и доберешься - там одни руины. А за реконструкцию некоторых уже и поздно браться.



"Пусть там как, уверена, что пляжи и горы будут популярными этим летом. Даже Киевщина и центральная Украина - ведь людям хочется уехать куда-нибудь из столицы на выходные. Но чиновники поймут наконец, что на туризме можно зарабатывать, или мы дождемся открытия границ и наш турист повезет свои деньги заграницу - вопрос", - добавила эксперт.

Какие направления внутри страны имеют перспективы на лето 2020

Ольга Дидок прогнозирует, что популярными туристическими направлениями в Украине после выхода с карантина станут сити-брейк-туры - поездки на несколько дней в другие города, оздоровительный туризм, а также отдых на море и в горах.

Поскольку летом наиболее востребован отдых у моря, для пляжного отдыха останутся популярными: Затока, Одесская область, Коблево, Николаевская область, Железный порт, Херсонская область, Кирилловка, Запорожская область.

София Грабовская говорит, что популярными будут, в первую очередь те направления, куда уже сейчас есть дорога, где можно снять приличное жилье и поесть.

"Если честно, даже под Киевом комплексов отдыха не хватает, чтобы вместить всех желающих. При том цены довольно высокие. Предложений до 1000 грн/ночь мало (в среднем цена стартует от 1500 грн/ночь), а у людей, как мы понимаем, с карантином платежеспособность падает. Поскольку каждая область Украины имеет, что показать, то все они имеют перспективу развития. Главное - чтобы это поддерживалось государственными структурами", - резюмировала специалист.

Ранее авиаэксперт рассказал, какие туристические направления в Европейском Союзе (и не только) летом 2020 будут доступны для украинцев.

А вот в Турции уже сообщили о новых правилах приема туристов в гостиницах. Но порадовали новостью, что "шведский стол" будет. Правда, еда будет подаваться по-иному.

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Автор: Светлана Дудукало