Що буде з туризмом в Україні і куди поїдемо у відпустку: несподіваний прогноз

Куди поїхати у відпустку в Україні (колаж: РБК-Україна)

Які напрямки краще вибрати для відпустки в Україні після карантину - читайте в матеріалі Styler

Українці з початком сезону відпусток починають планувати свій відпочинок, але через карантин у світі багато країн стануть доступними або до кінця літа, або восени, та й то з обмеженнями. У той же час, велика кількість українських туристичних напрямків, як і раніше, залишаються незатребуваними.

Що буде з туризмом в Україні після карантину, як зміняться смаки українців і чи дасть ця ситуація поштовх до розвитку вітчизняного туризму - розповіли Styler провідні експерти.

Які зміни чекають туризм в Україні

Ринок туризму найближчим часом скоротиться на 50% в Україні і, відповідно, скоротиться і пропозиція туристичних продуктів, - говорить Ольга Дідок, представник туроператора Join UP! А процес відновлення буде повільним, щоб вийти на докризовий рівень, знадобиться декілька років.

А от Софія Грабовецька, власниця бюро екскурсій Києвом Walk & Talk, каже, що зараз туризм перейшов в онлайн-формат, проте це не може мати такого ж успіху, як реальність. Але після зняття карантину туристична галузь почне поступово відновлюватися, правда, як і раніше, вже не буде, принаймні у перший час.

"З пом'якшенням карантину життя потроху відновлюється, але здогадуюсь, що тепер люди будуть хотіти більшої безпеки, відокремлених місць. Ймовірно, самостійні подорожі стануть більш популярними. Групові тури стануть компактніше", - говорить експерт.

Чи стане карантин шансом на розвиток внутрішнього туризму

Відродження туристичної галузі після пандемії коронавіруса почнеться з можливості подорожувати Україною, впевнена Ольга Дідок.

"З відкриттям внутрішніх рейсів можна буде дістатися до головних туристичних дестинацій максимально швидко та з комфортом - це фактор, важливий для туристів, які звикли відпочивати за кордоном. Мандрівники значно скоротять час на дорогу - з урахуванням короткого відпочинку це важливо. Крім того, транспорт в Україні не найрозвиненіша галузь, тому подорож літаком вирішить це питання", - оцінила перспективи експерт.

Але інший представник туристичної галузі в Україні досить скептична до розвитку внутрішнього туризму. Так, літаки - вихід, але багато українців вибирають більш бюджетні варіанти, а подорож автомобілем - відмінний вихід для сімей, що хочуть дистанціюватися в посткарантинний період. Але тут каменем спотикання стають українські дороги.

"Щодо внутрішнього туризму не впевнена, тому що внутрішній туризм - це довгострокова стратегія, яка повинна бути продумана і підтримана державою. Як мінімум, повинні бути нормальні дороги та інфраструктура (туалети і мило маст хев в сучасних умовах!), а цього не зробиш за місяць-два. Коли в 2014 окупували Крим, теж були розмови про внутрішній туризм. І якщо до Одеси траса підходить, на Херсонщину їхати мені особисто страшно, я б не сіла за кермо. Навіть більше - ціни на відпочинок біля моря виросли, а ось рівень сервісу не завжди їм відповідає", - каже Софія Грабовська.

Сумно те, що в Україні дуже багато особняків і замків, до яких, по-перше, не дістатися, по-друге, як і доберешся - там одні руїни. А за реконструкцію деяких вже і пізно братися.



"Хай там як, впевнена, що пляжі і гори будуть популярними цього літа. Навіть Київщина і центральна Україна - адже людям хочеться поїхати куди-небудь з столиці на вихідні. Але чиновники зрозуміють нарешті, що на туризмі можна заробляти, чи ми дочекаємося відкриття кордонів і наш турист повезе свої гроші за кордон - питання", - додала експерт.

Які напрямки всередині країни мають перспективи на літо 2020

Ольга Дідок прогнозує, що популярними туристичними напрямками в Україні після виходу з карантину стануть сіті-брейк-тури - поїздки на кілька днів в інші міста, оздоровчий туризм, а також відпочинок на морі та в горах.

Оскільки влітку найбільш затребуваний відпочинок біля моря, для пляжного відпочинку залишаться популярними: Затока, Одеська область, Коблево, Миколаївська область, Залізний порт, Херсонська область, Кирилівка, Запорізька область.

Софія Грабовська каже, що популярними будуть, у першу чергу ті напрямки, куди вже зараз є дорога, де можна винайняти пристойне житло і поїсти.

"Якщо чесно, навіть під Києвом комплексів відпочинку не вистачає, щоб вмістити всіх охочих. При тому ціни досить високі. Пропозицій до 1000 грн/ніч мало (в середньому ціна стартує від 1500 грн/ніч), а у людей, як ми розуміємо, з карантином платоспроможність падає. Оскільки кожна область України має, що показати, то всі вони мають перспективу розвитку. Головне - щоб це підтримувалося державними структурами", - резюмувала фахівець.

Раніше авіаексперт розповів, які туристичні напрямки в Європейському Союзі (і не тільки) влітку 2020 будуть доступні для українців.

А от у Туреччині вже повідомили про нові правила прийому туристів в готелях. Але порадували новиною, що "шведський стіл" буде. Правда, їжа буде подаватися по-іншому.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Світлана Дудукало