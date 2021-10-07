Що буде з цінами на соняшникову олію в Україні: озвучено прогноз

"Пропозиції соняшнику збільшуються завдяки високим цінам, які пропонували переробники на перші поставки. Тому зниження цін на олію опустить на цьому тижні закупівельні ціни на соняшник (з вмістом олії 49%) з 18800-19500 грн/т до 18500-19000 грн/т", - повідомили в організації.

Український клуб аграрного бізнесу інформує, що держава у 2020/21 році заощадить понад 15 млн т соняшників. Показники поточного року можуть бути на 15% вище, ніж за аналогічний період 2020-го і майже досягне максимального обсягу виробництва (було зафіксовано у 2019 році).

"Достатня кількість вирощеного насіння соняшнику в цьому році дозволить забезпечити внутрішній попит на соняшникову олію, а також згенерувати достатню кількість експортної виручки й стримати подальше зростання цін, що спостерігалося у 2019/20 маркетинговому році", - заявила аналітик УКАБ Світлана Литвин на Facebook.

Скільки зараз коштує літр олії

В українських магазинах ціна соняшникової олії зараз дуже відрізняється. У столичних супермаркетах, наприклад, за літр олії "Олейна" просять від 57 гривень, трохи дешевше марка "Стожар", такий продукт коштує близько 50 гривень.