Что будет с ценами на хлеб и молоко: эксперты поделились прогнозом

Цены на хлеб и молоко в Украине (фото: pixabay.com)

Стоимость молока может неприятно удивить

Цены на хлеб и молоко в дальнейшем могут отличаться от того, что мы видим на ценниках сейчас.

Заместитель министра экономики Тарас Качка прокомментировал ситуацию в эфире канала "Украина 24".

"По большому счету, цена на хлеб будет достаточно стабильной. Те дожди и холод, которые изуродовали мягкую ягоду, спасли урожай зерновых. У нас достаточно неплохие прогнозы. Это такой баланс - было бы меньше дождей в мае, возможно спаслась бы клубника, но было бы меньше пшеницы", - отметил замминистра.

Относительно цен на молоко Качка высказал противоположное мнение. По его мнению, Украина проходит довольно специфический период, который ощутимо влияет на ценообразование.

"С одной стороны, у нас медленно создается рынок высококачественного сырья, но на самом деле он является более узким, недостаточно широким, поэтому цены на молоко в Украине достаточно высокие по сравнению с другими государствами", - пояснил он.

Молоко у нас продают дороже, чем в Польше, Венгрии и Испании. К тому же, стоимость некоторых продуктов питания в Украине продолжает постепенно увеличиваться, несмотря на карантин.

При этом, по данным НБУ, продолжается снижение цен на некоторые виды фруктов и овощей. На макаронные изделия, яйца, а также - на муку и крупы. То же самое касается цен на лекарства.

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Автор: Дарья Русина