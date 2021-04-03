Что будет с ценами на бензин после локдауна: эксперт озвучил прогноз

Эксперт отмечает, что за 2020 год цены на наз выросли почти в два раза на мировых биржах. Именно это и способствовало росту цен на топливо в Украине.

"С начала года цены на бензин А-95 выросли на 15%, на дизтопливо на 17% на автомобильный газ на 26%. На рост цен повлияло несколько факторов. Так после падения в марте 2020, возобновился рост цен на нефть. За год цены на нефть выросли более чем в 2 раза. Цена нефти марки Brent в начале марта достигла 71 доллара за баррель. Кроме того, за год примерно в 2 раза выросли цены на газ на мировых биржах. Это способствовало росту цен на топливо в Украине. Ведь около половины бензина и 84% дизельного топлива, которые потребляет Украина, это импорт", - сообщил Хмелевский.

Несмотря на стабилизацию цены на нефть на мировых биржах, весной спрос на топливо будет расти. Это связано с сельхозработами, а также с тем, что по окончанию карантина люди будут чаще использовать личный и общественный транспорт, отмечает эксперт.

По мнению Хмелевского, украинцам не стоит ожидать снижения цен на топливо. Наоборот - стоимость может вырасти на 10-15%.

"Сейчас цены на нефть на мировых биржах стабилизировались, а цены на газ ожидает сезонное снижение. Однако, весной спрос на топливо традиционно растет. Начались сельхозработы. Ожидается, что в мае завершится карантин и люди будут активнее использовать личный и общественный транспорт. Поэтому снижение цен на горючее весной и летом ожидать не стоит. Более того, не исключено, что цены могут еще вырасти на 10-15%. Правительство предполагает наличие ценового сговора на рынке нефтепродуктов и проводит проверку АЗС. Однако, вряд ли это приведет к снижению цен", - резюмировал Александр Хмелевский.