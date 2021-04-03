Що буде з цінами на бензин після локдауну: експерт озвучив прогноз

Ціни на бензин в Україні після локдаун у можуть зрости на 10-15%.

Експерт відзначає, що за 2020 рік ціни на газ зросли майже у два рази на світових біржах. Саме це і сприяло зростанню цін на паливо в Україні.

"З початку року ціни на бензин А-95 зросли на 15 %, на дизпаливо на 17 % на автомобільний газ на 26 %. На зростання цін вплинуло декілька факторів. Так після падіння в березні 2020 р., відновилося зростання цін на нафту. За рік ціни на нафту зросли більш як у 2 рази. Ціна нафти марки Brent на початку березня досягла 71 долара за барель. Крім того, за рік приблизно у 2 рази зросли ціни на газ на світових біржах. Це сприяло зростанню цін на пальне в Україні. Адже близько половини бензину та 84 % дизельного палива, які споживає Україна, це імпорт", - повідомив Хмелевський.

Попри стабілізацію ціни на нафту на світових біржах, навесні попит на паливо буде рости. Це пов'язано з сільгоспроботами, а також з тим, що по закінченню карантину люди будуть частіше використовувати особистий і громадський транспорт, зазначає експерт.

На думку Хмелевського, українцям не варто очікувати зниження цін на паливо. Навпаки - вартість може зрости на 10-15%.

"Зараз ціни на нафту на світових біржах стабілізувалися, а ціни на газ очікує сезонне зниження. Проте, навесні попит на пальне традиційно зростає. Розпочалися сільгоспроботи. Очікується, що в травні завершиться карантин і люди будуть активніше використовувати особистий та громадський транспорт. Тому зниження цін на пальне навесні та влітку очікувати не варто. Більш того, не виключено, що ціни можуть ще зрости на 10-15 %. Уряд припускає наявність цінової змови на ринку нафтопродуктів та проводить перевірку АЗС. Проте, навряд чи це призведе до зниження цін.", - резюмував Олександр Хмелевський.