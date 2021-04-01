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Цены на бензин в Украине продолжили рост: сколько стоит топливо 1 апреля

Новина українською → Украина, Четверг 01 апреля 2021 14:20
Цены на бензин в Украине продолжили рост: сколько стоит топливо 1 апреля Фото: бензин дорожает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 1 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,06 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены на бензин в Украине продолжили рост: сколько стоит топливо 1 апреля

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине резко выросли в середине марта. В конце месяца рост цен на автозаправочных станциях практически остановился. В частности, 31 марта, цены на бензин не изменились, автогаз и дизельное топливо подешевели на 1 копейку.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании группы "Приват" на сумму 4,7 млрд гривен. Комитет признал установление цен на светлые нефтепродукты антиконкурентными согласованными действиями.

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