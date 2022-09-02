Будет сюрприз: шоумен Андрей Бедняков станет отцом во второй раз

На снимке ведущая Настя Короткая изображена в белой майке и длинной юбке, которая совсем не скрывает округлившийся живот. Она подшутила над мужем в комментарии к фото.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот это будет ему сюрприз через несколько месяцев", - написала Короткая.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сам Андрей Бедняков тоже пошутил в ответ жене в комментариях и написал: "Вот это, блин, оставил на полгода".

Настя и Андрей познакомились в Мариуполе, когда оба играли в команде КВН. Потом они вместе переехали в Киев и стали участниками программ "Большая разница" и "Орел и Решка".

Также Анастасия Короткая снялась в нескольких телепроектах - молодежном сериале "Большие чувства", "Супергерои", "Игры непристойных", "Вечерний Киев".

Брак Настя и Андрей заключили в августе 2014 года, а в сентябре 2015 года у них родилась дочь Ксения.