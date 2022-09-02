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Будет сюрприз: шоумен Андрей Бедняков станет отцом во второй раз

Фото: Андрей Бедняков и Настя Короткая стнут родителями во второй раз (instagram com biedniakov)
Автор: Анна Шиканова

Телеведущий и шоумен Андрей Бедняков, который потерял маму в Мариуполе, станет отцом во второй раз. Его супруга Настя Короткая показала снимок с округлившимся животом.

Фотографию Настя Короткая разместила на своей странице в Instagram.

На снимке ведущая Настя Короткая изображена в белой майке и длинной юбке, которая совсем не скрывает округлившийся живот. Она подшутила над мужем в комментарии к фото.

"Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот это будет ему сюрприз через несколько месяцев", - написала Короткая.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сам Андрей Бедняков тоже пошутил в ответ жене в комментариях и написал: "Вот это, блин, оставил на полгода".

Настя и Андрей познакомились в Мариуполе, когда оба играли в команде КВН. Потом они вместе переехали в Киев и стали участниками программ "Большая разница" и "Орел и Решка".

Также Анастасия Короткая снялась в нескольких телепроектах - молодежном сериале "Большие чувства", "Супергерои", "Игры непристойных", "Вечерний Киев".

Брак Настя и Андрей заключили в августе 2014 года, а в сентябре 2015 года у них родилась дочь Ксения.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Бедняков показал, во что рашисты превратили его дом в Мариуполе.

А также мы рассказывали о том, что Бедняков отреагировал на приезд Надежды Бабкиной в Мариуполь.

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Андрей Бедняковбеременная