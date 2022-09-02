Буде сюрприз: шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге

Телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков, який втратив маму в Маріуполі, стане батьком вдруге. Його дружина Настя Коротка показала знімок з кругленьким животом.
Фотографію Настя Коротка розмістила на своїй сторінці в Instagram.
На знімку ведуча Настя Коротка зображена в білій майці та довгій спідниці, яка зовсім не приховує кругленький живіт. Вона пожартувала над чоловіком в коментарі до фото.
"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось це буде йому сюрприз через кілька місяців", - написала Коротка.
Фото: instagram.com/nastyakorotkaya
Сам Андрій Бєдняков теж пожартував у відповідь дружині в коментарях і написав: "Оце, блін, залишив на пів року".
Настя та Андрій познайомилися в Маріуполі, коли обидва грали в команді КВН. Потім вони разом переїхали до Києва і стали учасниками програм "Велика різниця" і "Орел і Решка".
Також Анастасія коротка знялася в декількох телепроєктах - молодіжному серіалі "Великі почуття"," Супергерої"," Ігри непристойних", "Вечірній Київ".
Шлюб Настя та Андрій уклали в серпні 2014 року, а у вересні 2015 року у них народилася дочка Ксенія.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Бєдняков показав, у що рашисти перетворили його будинок в Маріуполі.
А також ми розповідали про те, що Бєдняков відреагував на приїзд Надії Бабкіної до Маріуполя.