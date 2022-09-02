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Буде сюрприз: шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге

Фото: Андрій Бєдняков і Настя Коротка стнуть батьками вдруге (instagram com biedniakov)
Автор: Анна Шиканова

Телеведучий і шоумен Андрій Бєдняков, який втратив маму в Маріуполі, стане батьком вдруге. Його дружина Настя Коротка показала знімок з кругленьким животом.

Фотографію Настя Коротка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На знімку ведуча Настя Коротка зображена в білій майці та довгій спідниці, яка зовсім не приховує кругленький живіт. Вона пожартувала над чоловіком в коментарі до фото.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось це буде йому сюрприз через кілька місяців", - написала Коротка.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сам Андрій Бєдняков теж пожартував у відповідь дружині в коментарях і написав: "Оце, блін, залишив на пів року".

Настя та Андрій познайомилися в Маріуполі, коли обидва грали в команді КВН. Потім вони разом переїхали до Києва і стали учасниками програм "Велика різниця" і "Орел і Решка".

Також Анастасія коротка знялася в декількох телепроєктах - молодіжному серіалі "Великі почуття"," Супергерої"," Ігри непристойних", "Вечірній Київ".

Шлюб Настя та Андрій уклали в серпні 2014 року, а у вересні 2015 року у них народилася дочка Ксенія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Андрій Бєдняков показав, у що рашисти перетворили його будинок в Маріуполі.

А також ми розповідали про те, що Бєдняков відреагував на приїзд Надії Бабкіної до Маріуполя.

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Андрей Бедняковбеременная