Буде сюрприз: шоумен Андрій Бєдняков стане батьком вдруге

На знімку ведуча Настя Коротка зображена в білій майці та довгій спідниці, яка зовсім не приховує кругленький живіт. Вона пожартувала над чоловіком в коментарі до фото.

"Ось такі новини. Тільки не кажіть Андрію, він досі думає, що це мене камера телефону повнить. Ось це буде йому сюрприз через кілька місяців", - написала Коротка.

Фото: instagram.com/nastyakorotkaya

Сам Андрій Бєдняков теж пожартував у відповідь дружині в коментарях і написав: "Оце, блін, залишив на пів року".

Настя та Андрій познайомилися в Маріуполі, коли обидва грали в команді КВН. Потім вони разом переїхали до Києва і стали учасниками програм "Велика різниця" і "Орел і Решка".

Також Анастасія коротка знялася в декількох телепроєктах - молодіжному серіалі "Великі почуття"," Супергерої"," Ігри непристойних", "Вечірній Київ".

Шлюб Настя та Андрій уклали в серпні 2014 року, а у вересні 2015 року у них народилася дочка Ксенія.