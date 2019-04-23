Будет совершенствовать украинский: жена Зеленского срочно ищет мужу преподавателя

Жена Владимира Зеленского Елена рассказала, что новый президент Украины будет совершенствовать владение украинским языком. Для этого она сейчас активно ищет соответствующего преподавателя. Об этом сообщает ВВС News Украина.

По словам Елены, они с мужем знают украинский язык и свободно на нем общаются. Но из-за того, что Владимир в последнее время находится в постоянном стрессе ему трудно быстро подобрать правильные слова. Поэтому семья приняла решение позаниматься с репетитором.

Она также отметила, что впервые услышала украинский язык, когда училась во втором классе.

Елена Зеленская с мужем Владимиром после объявления результатов Национальных экзит-полов 21 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

В данный момент Владимир Зеленский углубляет свои знания в изучении украинского языка. Но чтобы набрать скорость необходим преподаватель. По ее словам, Порошенко всегда говорит медленно, с паузами, но Владимир тоже так может, просто у него другой природный темп речи.

Зеленский говорит быстро и во время разговора он переводит слова, поэтому в речи возникают задержки и есть ощущение того, что он говорит не на своем языке.

Елена также отметила, что очень важно, чтобы окружение Зеленского разговаривало на украинском языке.

Напомним, что инаугурация нового главы государства должна пройти после официального обнародования точных результатов выборов президента Украины.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Александр Усик прокомментировал выборы президента-2019, на которых одержал победу Владимир Зеленский.

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