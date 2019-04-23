Буде вдосконалювати українську: дружина Зеленського терміново шукає чоловіку викладача

Дружина Володимира Зеленського Олена розповіла, що новий президент України буде вдосконалювати володіння українською мовою. Для цього вона зараз активно шукає відповідного викладача. Про це повідомляє ВВС News Україна.

За словами Олени, вони з чоловіком знають українську мову і вільно нею спілкуються. Але через те, що Володимир останнім часом перебуває в постійному стресі йому важко швидко підібрати правильні слова. Тому родина прийняла рішення позайматися з репетитором.

Вона також зазначила, що вперше почула українську мову, коли вчилася у другому класі.

Олена Зеленська з чоловіком Володимиром після оголошення результатів Національних екзит-полів 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

В даний момент Володимир Зеленський поглиблює свої знання у вивченні української мови. Але щоб набрати швидкість необхідний викладач. За її словами, Порошенко завжди говорить повільно, з паузами, але Володимир теж так може, просто у нього інший природний темп мови.

Зеленський говорить швидко і під час розмови він перекладає слова, тому в мові виникають затримки і є відчуття того, що він говорить не на своїй мові.

Олена також зазначила, що дуже важливо, щоб оточення Зеленського розмовляло українською мовою.

Нагадаємо, що інавгурація нового глави держави повинна пройти після офіційного оприлюднення точних результатів виборів президента України.

Раніше повідомлялося, що відомий український боксер Олександр Усик прокоментував вибори президента-2019, на яких здобув перемогу Володимир Зеленський.

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