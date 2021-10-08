Будет солнечно, но ночью ударят морозы: прогноз погоды в Украине на выходные

Прогноз погоды на 9 октября

По прогнозам синоптиков, в субботу, 9 октября, осадков в Украине не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от +3 до -2 градусов мороза.

В Крыму и Приазовье от 4 до 7 градусов тепла, днем от +9...+ 14 градусов, на Закарпатье от +15..+17 градусов.

Ясная погода продержится в Киеве совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется тучами, +11...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 октября

Прогноз погоды на 10 октября

В воскресенье, 10 октября, погода ожидается без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Также температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем +9…+ 14 градусов тепла. На юге и востоке страны ночью 1 - 6 градусов тепла, днем 11-16 градусов.

Погода в столице будет сухой с небольшой облачностью. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью температура составит от +1...+ 4 градусов тепла, днем 9 - 12 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 10 октября