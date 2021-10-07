ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Карпатах зафиксировали -2 градуса мороза

Новина українською →
Карпаты, Четверг 07 октября 2021 08:14
В Карпатах зафиксировали -2 градуса мороза Фото: в Карпатах зафиксировали -2 градуса мороза (facebook.com/chornogora)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз. Температура упала до -2 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 07: 55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса. Ветер юго-восточный 12-13 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первые морозы, которые фиксировали в Карпатах этой осенью. Так, в конце сентября в горах температура снижалась до -6 градусов.

Напомним, сегодня в Украине сохранится солнечная погода днем, однако ночью температура воздуха еще больше опустится.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Карпаты
NEWS
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
В Украине объявлено штормовое предупреждение: под угрозой 9 областей
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями