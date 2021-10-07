В Карпатах зафиксировали -2 градуса мороза

Сегодня, 7 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали мороз. Температура упала до -2 градусов.

"По состоянию на 07: 55 07.10.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2 градуса. Ветер юго-восточный 12-13 м/с, ясно", - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первые морозы, которые фиксировали в Карпатах этой осенью. Так, в конце сентября в горах температура снижалась до -6 градусов.