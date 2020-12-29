ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Новый год в Киеве могут закрыть станции метро: список

Киев, Вторник 29 декабря 2020 18:28
На Новый год в Киеве могут закрыть станции метро: список
В Киеве могут закрыть несколько станций метро на Новый год (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В новогоднюю ночь в Киеве могут закрыть некоторые станции метро. Однако работа метрополитена будет продолжена на два часа, а городской фуникулер будет работать круглосуточно.

Как сообщили в Киевской городской администрации, работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продолжена на два часа. Но могут ввести ограничения на вход на нескольких станциях.

"В метрополитене предупредили, что для того, чтобы избежать массового скопления пассажиров возможны ограничения (закрытие) на вход станций", - сказано в сообщении на сайте КГГА.

Так, могут быть закрыты для пассажиров такие станции метро:

  • Золотые ворота
  • Крещатик
  • Майдан Независимости
  • Почтовая площадь
  • Контрактовая площадь

Также в КГГА напомнили, что с 19 декабря в Киеве работает 7 новогодних локаций, которые соединены праздничным маршрутом: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, Владимирская горка, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

На всех локациях работает "Муниципальная варта", которая напоминает о необходимости придерживаться противоэпидемических мероприятий: масочного режима и социальной дистанции.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Киевсовете прокомментировали повышение тарифов на проезд в городском транспорте с января 2021 года.

А также писали о том, что и как будет работать на новогодние и рождественские праздники, и какие есть ограничения по работе развлекательных заведений.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киевметротранспорт

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь