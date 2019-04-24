Как будет работать ПриватБанк и Ощадбанк на праздники: подробный график

На Пасху и майские праздники украинцы будут отдыхать с 27 апреля по 1 мая. Подробности нужно уточнять непосредственно на сайте банка.

Нацбанк уже утвердил, как работают банки на Пасху и майские, в частности, определен график работы ПриватБанка и график работы Ощадбанка. Уточняется, что приложение Приват24 работает круглосуточно.

В Киеве с 29 апреля по 1 мая включительно работают только четыре отделения ПриватБанка:

отделение ПриватБанка на ул. Александра Сабурова, 2а (Деснянский район);

отделение ПриватБанка на проспекте Григоренко, 43 (Дарницкий район);

отделение ПриватБанка на проспекте Степана Бандеры, 26в (Оболонский район);

отделение ПриватБанка на Кольцевой дороге, 1в (Святошинский район).

Коллаж РБК-Украина

В Ощадбанке все их отделения без исключения работают по следующему графику:

с 28 апреля по 1 мая включительно – выходные дни;

2-3 мая – рабочие дни в стандартном режиме;

8 мая – работают, но сокращенный день (заканчивают работу на час раньше);

9 мая – выходной;

10 мая – работают в стандартном режиме;

11 мая – работают по графику вторника, но рабочий день сокращен на один час.

Ранее мы сообщали о том, в какую сумму украинцам обойдется поход на шашлыки.

К слову, в Украине очень скоро может появиться новый праздник. Предполагается, что в этот день будут почитать тех, кто стал жертвой дискриминации по религиозному признаку.