Як буде працювати ПриватБанк та Ощадбанк на свята: докладний графік

На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть з 27 квітня по 1 травня. Подробиці треба уточнювати безпосередньо на сайті банку.

Нацбанк вже затвердив, як працюють банки на Великдень і травневі, зокрема, визначено графік роботи Приватбанку і графік роботи Ощадбанку. Уточнюється, що додаток Приват24 працює цілодобово.

У Києві з 29 квітня по 1 травня включно працюють тільки чотири відділення Приватбанку:

відділення Приватбанку на вул. Олександра Сабурова, 2а (Деснянський район);

відділення Приватбанку на проспекті Григоренка, 43 (Дарницький район);

відділення Приватбанку на проспекті Степана Бандери, 26в (Оболонський район);

відділення Приватбанку на Кільцевій дорозі, 1в (Святошинський район).

Колаж РБК-Україна

В Ощадбанку всі їхні відділення без винятку працюють за наступним графіком:

з 28 квітня по 1 травня включно – вихідні дні;

2-3 травня – робочі дні в стандартному режимі;

8 травня – працюють, але скорочений день (закінчують роботу на годину раніше);

9 травня – вихідний;

10 травня – працюють у звичайному режимі;

11 травня – працюють за графіком вівторка, але робочий день скорочений на одну годину.

Раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.

До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.