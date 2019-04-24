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Як буде працювати ПриватБанк та Ощадбанк на свята: докладний графік


ПриватБанк та Ощадбанк змінять робочий графік у святкові дні

На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть з 27 квітня по 1 травня. Подробиці треба уточнювати безпосередньо на сайті банку.

Нацбанк вже затвердив, як працюють банки на Великдень і травневі, зокрема, визначено графік роботи Приватбанку і графік роботи Ощадбанку. Уточнюється, що додаток Приват24 працює цілодобово.

У Києві з 29 квітня по 1 травня включно працюють тільки чотири відділення Приватбанку:

  • відділення Приватбанку на вул. Олександра Сабурова, 2а (Деснянський район);
  • відділення Приватбанку на проспекті Григоренка, 43 (Дарницький район);
  • відділення Приватбанку на проспекті Степана Бандери, 26в (Оболонський район);
  • відділення Приватбанку на Кільцевій дорозі, 1в (Святошинський район).

Колаж РБК-Україна

В Ощадбанку всі їхні відділення без винятку працюють за наступним графіком:

  • з 28 квітня по 1 травня включно – вихідні дні;
  • 2-3 травня – робочі дні в стандартному режимі;
  • 8 травня – працюють, але скорочений день (закінчують роботу на годину раніше);
  • 9 травня – вихідний;
  • 10 травня – працюють у звичайному режимі;
  • 11 травня – працюють за графіком вівторка, але робочий день скорочений на одну годину.

Раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.

До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.

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