Як буде працювати ПриватБанк та Ощадбанк на свята: докладний графік

ПриватБанк та Ощадбанк змінять робочий графік у святкові дні
На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть з 27 квітня по 1 травня. Подробиці треба уточнювати безпосередньо на сайті банку.
Нацбанк вже затвердив, як працюють банки на Великдень і травневі, зокрема, визначено графік роботи Приватбанку і графік роботи Ощадбанку. Уточнюється, що додаток Приват24 працює цілодобово.
У Києві з 29 квітня по 1 травня включно працюють тільки чотири відділення Приватбанку:
В Ощадбанку всі їхні відділення без винятку працюють за наступним графіком:
Раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.
До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.