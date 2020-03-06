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ПриватБанк зробив заяву про роботу на 8 березня

STYLERЖиття    06.03.2020 - 12:41
ПриватБанк зробив заяву про роботу на 8 березня
ПриватБанк (фото: РБК-Україна)

Стало відомо, як буде працювати ПриватБанк на свято 8 березня

Як буде працювати ПриватБанк на 8 березня - питання, яке хвилює багатьох українців. Так як в цьому році Міжнародний жіночий день 8 березня припадає на неділю, понеділок 9 березня в Україні теж буде вихідним.

Про графік роботи фінансової установи ПриватБанк розповів Styler в ексклюзивному коментарі.

Графік роботи відділень у період святкування Міжнародного жіночого дня в березні 2020 виглядає так:

6 березня 2020 (п'ятниця) - стандартний режим із звичайною тривалістю робочого дня.

7 березня 2020 (субота) - працюють тільки відділення з графіком роботи суботу. Їх режим роботи скорочується на одну годину. Всі інші відділення не працюють.

8 березня 2020 (неділя) і 9 березня 2020 (понеділок) - працюють тільки відділення з графіком роботи в святкові дні. Всі інші відділення не працюють.

У Банку також відзначили, що графік роботи відділень і найближчі канали самообслуговування доступні на сайті в меню: ⠶ - Карта.Людина може вибрати зі списку бажаний канал обслуговування та провести пошук по самій карті або за адресою (Пошук).

У більшості міст є чергові відділення, які працюють у вихідні та святкові дні.

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