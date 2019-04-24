Як буде працювати Нова пошта і Укрпошта на свята: детальний графік

Нова пошта і Укрпошта змінять свій робочий графік у святкові дні
На Великдень і травневі свята українці відпочиватимуть п'ять днів підряд - починаючи з суботи, 27 квітня, і закінчуючи середою, 1 травня. Головні поштові перевізники – Укрпошта та Нова пошта також змінять свій графік.
Крім того в травні буде ще один вихідний – 9 травня, яке випадає на четвер, а субота, 11 травня, буде робочою (за вівторок, 30 квітня).
На Великдень і травневі свята відділення та кур'єрська доставка Нової Пошти працюють за таким графіком:
Графік роботи Нової пошти, Укрпошти на Великдень і травневі свята (колаж РБК-Україна)
Укрпошта також змінить свій графік роботи, при цьому у цього поштового перевізника буде більше вихідних, ніж у Нової пошти:
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, в яку суму обійдеться українцям похід на шашлики.
До речі, в Україні дуже скоро може з'явитися нове свято. Передбачається, що в цей день будуть шанувати тих, хто став жертвою дискримінації за релігійною ознакою.