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Стало известно, как будет работать метро во время локдауна в Киеве

Автор: Анна Шиканова

В Киеве с 20 марта ужесточили карантин. Ограничения вводятся с субботы на три недели, до 9 апреля. Большинство учреждений и заведений культуры будут закрыты, а рестораны будут работать только с доставкой и на вынос.

О том, как будет работать метро в Киеве, рассказала в комментарии для РБК-Украина заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталка Макогон.

Она отметила, что изменений в графике работы киевского метрополитена не планируется и подземка будет работать в обычном режиме.

"Как и было указано в сообщении КГГА, городской транспорт работает. Мы проводим усиленную дезинфекцию и призываем пассажиров придерживаться масочного режима, пользоваться бесконтактными способами оплаты", - сообщила Макогон.

Также она предупредила, что могут водиться стандартные ограничения на некоторых станциях.

"Напоминаем, что для того, чтобы избежать скопления в вестибюлях в пиковые часы, могут быть ограничения на станциях, когда вход работает на меньшее количество дверей", - добавила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

На горячей линии киевской подземки отметили, что на данный момент оперативной информации об изменениях в работе нет.

"Мы работаем в штатном режиме и на данный момент оперативной информации об изменениях работы метрополитена нет. Если появится такая информация, то мы в оперативном режиме будем сообщать об изменениях нашим пассажирам", - сообщили нам в киевском метрополитене.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как во время локдауна в Киеве будут работать детские сады и школы.

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