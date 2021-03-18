Стало відомо, як працюватиме метро під час локдауну в Києві

Вона зазначила, що зміни у графіку роботи київського метрополітену не плануються і підземка працюватиме у звичайному режимі.

"Як і було зазначено в повідомленні КМДА, міський транспорт працює. Ми проводимо посилену дезінфекцію і закликаємо пасажирів дотримуватися масочного режиму, користуватися безконтактними способами оплати", - повідомила Макогон.

Також вона попередила, що можуть водитися стандартні обмеження на деяких станціях.

"Нагадуємо, що для того, щоб уникнути скупчення в вестибюлях в пікові години, можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей", - додала заступник начальника КП "Київський метрополітен".

На гарячій лінії київської підземки зазначили, що на цей момент оперативної інформації про зміни у роботі немає.

"Ми працюємо в штатному режимі й на цей момент оперативної інформації про зміни роботи метрополітену немає. Якщо з'явиться така інформація, то ми в оперативному режимі будемо повідомляти про зміни нашим пасажирам", - повідомили нам в київському метрополітені.