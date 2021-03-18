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Стало відомо, як працюватиме метро під час локдауну в Києві

Автор: Анна Шиканова

У Києві з 20 березня посилили карантин. Обмеження вводяться з суботи на три тижні, до 9 квітня. Більшість установ і закладів культури будуть закриті, а ресторани будуть працювати тільки з доставкою і на винос.

Про те, як буде працювати метро в Києві, розповіла в коментарі для РБК-Україна заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон.

Вона зазначила, що зміни у графіку роботи київського метрополітену не плануються і підземка працюватиме у звичайному режимі.

"Як і було зазначено в повідомленні КМДА, міський транспорт працює. Ми проводимо посилену дезінфекцію і закликаємо пасажирів дотримуватися масочного режиму, користуватися безконтактними способами оплати", - повідомила Макогон.

Також вона попередила, що можуть водитися стандартні обмеження на деяких станціях.

"Нагадуємо, що для того, щоб уникнути скупчення в вестибюлях в пікові години, можуть бути обмеження на станціях, коли вхід працює на меншу кількість дверей", - додала заступник начальника КП "Київський метрополітен".

На гарячій лінії київської підземки зазначили, що на цей момент оперативної інформації про зміни у роботі немає.

"Ми працюємо в штатному режимі й на цей момент оперативної інформації про зміни роботи метрополітену немає. Якщо з'явиться така інформація, то ми в оперативному режимі будемо повідомляти про зміни нашим пасажирам", - повідомили нам в київському метрополітені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як під час локдауну в Києві будуть працювати дитячі сади та школи.

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