Будет плавиться асфальт: в какие регионы Украины идет невыносимая жара

Погода в Украине начиная с 27 июля станет аномально жаркой. Температура будет расти большими темпами. Так, по данным синоптика Натальи Диденко, на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели температура поднимется до +30… +36 градусов. Детальный прогноз синоптик опубликовала в своем микроблоге в Facebook.

Как рассказывает синоптик, в ближайшее время температура воздуха будет не ползти, а подпрыгивать.

"В дневные часы она составит +28… +33 градуса, на Западе местами +22… +27 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели раскочегарит до +30… +36 градусов", - отмечает синоптик.

Также Диденко рассказала об осадках на 27 июля.

"Завтра, в понедельник, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут прийти к Винницкой и Житомирской области. Карта сайта meteopost.com. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно", - добавила синоптик.

Погода в Украине 27 июля будет аномально жаркой и влажной (скриншот: meteopost.com)

По данным эксперта, в Киеве начало недели будет жарким.

"В Киеве завтра - без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт, принесет дожди с грозами и разгонит синоптической палкой жару до +22… +26 градусов", - подытожила синоптик.

Напомним, что почти в половине областей наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также мы писали, что ранее главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.