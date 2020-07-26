Буде плавитися асфальт: в які регіони України йде нестерпна спека

Погода в Україні починаючи з 27 липня стане аномально спекотною. Температура зростатиме великими темпами. Так, за даними синоптика Наталки Діденко, на Півдні, Сході та в більшості центральних областей України до середини тижня температура підніметься до +30... +36 градусів. Детальний прогноз синоптик опублікувала у своєму мікроблозі на Facebook.

Як розповідає синоптик, найближчим часом температура повітря буде не повзти, а підстрибувати.

"У денні години вона складе +28... +33 градуси, на Заході місцями +22... +27 градусів. На Півдні, Сході та в більшості центральних областей України до середини тижня розкочегариться до +30... +36 градусів", - зазначає синоптик.

Також Діденко розповіла про опади на 27 липня.

"Завтра, в понеділок, грозові дощі пройдуть місцями в південній частині, в західних областях, можуть прийти до Вінницької та Житомирської області. Карта сайту meteopost.com. На решті території України буде сухо і сонячно", - додала синоптик.

Погода в Україні 27 липня буде аномально спекотною і вологою (скріншот: meteopost.com)

За даними експерта, в Києві початок тижня буде спекотним.

"У Києві завтра - без опадів. З понеділка в столицю заходить спека, передбачається до +30 градусів і навіть вище. А в четвер прийде атмосферний фронт, який принесе дощі з грозами й розжене синоптичною палицею спеку до +22... +26 градусів", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, що майже у половині областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також ми писали, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.