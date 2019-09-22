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Будет опускаться: эксперты дали прогноз по курсу доллара на неделю

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 18:01
Будет опускаться: эксперты дали прогноз по курсу доллара на неделю
Курс доллара в Украине (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Эксперты спрогнозировали курс доллара на ближайшее время

На следующей неделе курс доллара продолжит свое снижение. При этом в банках доллар опуститься до 24,1/24,3 гривен. Об этом заявил старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб.

Он также напомнил, что доллар наиболее интенсивно снижался с середины недели, со среды. В пятницу на межбанке доллар опустился до 24,5 гривен. За прошлую неделю курс доллара снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,6%.

На начало рабочей недели, 23 сентября, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 24,43 гривны.

Будет опускаться: эксперты дали прогноз по курсу доллара на неделю

Курс доллара в Украине (фото: НБУ)

Стоит отметить, что эксперты считают, что к концу года доллар все-таки пойдет вверх. По словам специалиста инвестиционной компании Dragon Capital Сергея Фурсы, к концу 2019 года доллар будет на уровне 27,5 гривен.

Но не исключается, что курс может быть ниже, поскольку в данное время происходит значительное ослабление доллара по отношению к национальной валюте Украины.

Аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин уверен, что на конец года, доллар будет колебаться в пределах 26-27 гривен. Но если брать самый оптимистический прогноз, то 1 доллар можно будет купить за 24-25,5 гривны.

Эксперты считают, что на укрепление гривны может повлиять спрос на газ из-за холодов и неудачные для Украины переговоры с Международным валютным фондом.

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