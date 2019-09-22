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Опускатиметься: експерти дали прогноз по курсу долара на тиждень

STYLERЖиття    22.09.2019 - 18:01
Опускатиметься: експерти дали прогноз по курсу долара на тиждень
Курс долара в Україні (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Експерти спрогнозували курс долара на найближчий час

На наступному тижні курс долара продовжить своє зниження. При цьому в банках долар опуститися до 24,1/24,3 гривень. Про це заявив старший аналітик компанії Альпарі Вадим Иосуб.

Він також нагадав, що долар найбільш інтенсивно знижувався з середини тижня, з середи. У п'ятницю на міжбанку долар опустився до 24,5 гривень. За минулий тиждень курс долара знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9-1,6%.

На початок робочого тижня, 23 вересня, Національний банк України встановив курс долара на рівні 24,43 гривні.

Опускатиметься: експерти дали прогноз по курсу долара на тиждень

Курс долара в Україні (фото: НБУ)

Варто зазначити, що експерти вважають, що до кінця року долар все-таки піде вгору. За словами фахівця інвестиційної компанії Dragon Capital Сергія Фурси, до кінця 2019 року долар буде на рівні 27,5 гривень.

Але не виключається, що курс може бути нижче, оскільки в даний час відбувається значне ослаблення долара по відношенню до національної валюти України.

Аналітик групи компаній Forex Club Андрій Шевчишин впевнений, що на кінець року долар буде коливатися в межах 26-27 гривень. Але якщо брати найоптимістичніший прогноз, то 1 долар можна буде купити за 24-25,5 гривні.

Експерти вважають, що зміцнення гривні може вплинути попит на газ через холоди і невдалі для України переговори з Міжнародним валютним фондом.

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