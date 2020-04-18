Будет мощная вспышка COVID-19: сколько украинцев пойдет в храмы на Пасху

Пасха в Украине (коллаж: РБК-Украина)

На Пасху в храм пойдет около 5,5% украинцев

Пасха в 2020 году выпала на период общенационального карантина в Украине. Власти не могут запретить людям приходить в церковь, а клирикам - проводить богослужения, но призывают воздержаться от посещения любых общественных мест и участия в массовых мероприятиях. При этом украинцы, несмотря на предупреждения, все равно решили посетить храмы. Сколько украинцев пойдет в храм во время карантина – читайте ниже.

Платформа Gradus провела социологическое исследование в преддверии пасхальных праздников. В результате опроса выяснилось, что более 5,5% украинцев планируют пойти в храм на Пасху. При этом ранее в МВД заявили: если в храмы на Пасху пойдет хотя бы десятая часть верующих, будет вспышка коронавируса.

Также исследователям удалось установить, что 75% респондентов считают, что проведение литургий онлайн является хорошей идеей на период карантина. Также 10% украинцев считают, что от коронавируса можно вылечиться с помощью молитвы.

Около 76% украинцев планируют праздновать Пасху дома, но только 64% респондентов ответили, что верят в Бога.

Сколько украинцев пойдет в храм во время карантина (скриншот: gradus.app)

Исследование было проведено компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus представляет население городов размером более 50 000 жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и регионом. Период проведения поля: 08.04.2020. Размер выборки: 1176 респондентов.

Ранее сообщалось, что пик эпидемии коронавируса в Украине наступит после отмены карантина.

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