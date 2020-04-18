Буде потужна спалах COVID-19: скільки українців піде до храмів на Великдень

Великдень в Україні (колаж: РБК-Україна)

На Великдень до храму піде близько 5,5% українців

Великдень у 2020 році випав на період загальнонаціонального карантину в Україні. Влада не може заборонити людям приходити в церкву, а клірикам - проводити богослужіння, але закликають утриматися від відвідування будь-яких громадських місць та участі в масових заходах. При цьому українці, попри попередження, все одно вирішили відвідати храми. Скільки українців піде в храм під час карантину – читайте нижче.

Платформа Gradus провела соціологічне дослідження напередодні великодніх свят. В результаті опитування з'ясувалося, що понад 5,5% українців планують піти до храму на Великдень. При цьому раніше в МВС заявили: якщо до храмів на Великдень піде хоча б десята частина віруючих, буде спалах коронавіруса.

Також дослідникам вдалося встановити, що 75% респондентів вважають, що проведення літургій онлайн є гарною ідеєю на період карантину. Також 10% українців вважають, що від коронавіруса можна вилікуватися за допомогою молитви.

Близько 76% українців планують святкувати Великдень вдома, але тільки 64% респондентів відповіли, що вірять в Бога.

Скільки українців піде в храм під час карантину (скріншот: gradus.app)

Дослідження було проведено компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus представляє населення міст розміром понад 50 000 жителів, у віці 18-60 років за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном. Період проведення поля: 08.04.2020. Розмір вибірки: 1176 респондентів.

Раніше повідомлялося, що пік епідемії коронавіруса в Україні настане після скасування карантину.

Також ми писали, що глава УПЦ МП Онуфрій госпіталізований з коронавірусом.